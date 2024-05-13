الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
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26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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https://sputnikarabic.ae/20240513/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-ضابط-كبير-وعدد-من-العسكريين-بعد-تصديهم-لهجوم-إرهابي-1088810634.html
الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"
الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:56+0000
2024-05-13T20:56+0000
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين،أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"

20:56 GMT 13.05.2024
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".
وذكرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين،أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".
من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".
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3 مارس, 12:06 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
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