https://sputnikarabic.ae/20240513/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-ضابط-كبير-وعدد-من-العسكريين-بعد-تصديهم-لهجوم-إرهابي-1088810634.html

الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"

الدفاع العراقية تعلن مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين بعد "تصديهم لهجوم إرهابي"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، "مقتل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T20:56+0000

2024-05-13T20:56+0000

2024-05-13T20:56+0000

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وذكرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين،أنه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان، بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة".من جهتها، أفادت قناة "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، "باستشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر فوج إثر هجوم من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240303/الجيش-العراقي-التحالف-الدولي-تقتصر-مهامه-الآن-على-الإسناد-الجوي-وليس-لديه-أي-قوات-عسكرية-على-الأرض-1086618389.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي