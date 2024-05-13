بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240513/بايدن-يصدر-أمرا-بمنع-شركة-مرتبطة-بالصين-من-شراء-عقار-بالقرب-من-قاعدة-صواريخ-استراتيجية-1088812896.html
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T23:03+0000
2024-05-13T23:03+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".
https://sarabic.ae/20240429/الصين-تنفي-مزاعم-واشنطن-بشأن-نيتها-التدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة--1088382787.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

بايدن يصدر أمرا بمنع شركة مرتبطة بالصين من شراء عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية

23:03 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، قرارًا بمنع شركة تكنولوجية على علاقة بالصين من تملك عقار بالقرب من قاعدة صواريخ استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية في ولاية وايومنغ غربي الولايات المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في في بيان للرئيس، نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن شركة "ماين وان بارتنرز ليميتد" في جزر فيرجن البريطانية، والمملوكة في نهاية المطاف لمواطنين صينيين، من خلال الاستحواذ على بعض العقارات التي تقع على بعد ميل واحد من قاعدة فرانسيس إي وارين الجوية، قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "تُحظر هذه الصفقة، ويُحظر ملكية المشترين لأي مصلحة في العقار أو جزء منه، أو الاحتفاظ بأي حقوق ملكية في العقار".
من جانبه، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، بأن "الفهم الخاطئ للصين في الولايات المتحدة مستمر، فهم يواصلون الترويج لسياستهم الخاطئة لاحتواء الصين".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
الصين تنفي مزاعم واشنطن بشأن نيتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
29 أبريل, 14:39 GMT
وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".
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