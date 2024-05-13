https://sarabic.ae/20240513/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-لا-يعرف-ما-يجب-فعله-حيال-التقدم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088809133.html

خبير عسكري أمريكي: الناتو لا يعرف ما يجب فعله حيال التقدم الروسي بالقرب من خاركوف

خبير عسكري أمريكي: الناتو لا يعرف ما يجب فعله حيال التقدم الروسي بالقرب من خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح لاري جونسون، العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بأن الناتو لا يعرف حتى الآن بالضبط ما يجب فعله فيما يتعلق بالهجوم الذي يشنه الجيش الروسي... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T19:29+0000

2024-05-13T19:29+0000

2024-05-13T19:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف جونسون على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "إنهم (دول حلف شمال الأطلسي) لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك، وإنهم يعتقدون أن بإمكانهم تعبئة قواتهم وإرسالها إلى هناك. نعم، حظا سعيدا. كيف سيفعلون ذلك؟ إذا لاحظ الروس ذلك، سوف يكون ردهم قاسيا".وأشار جونسون أيضًا إلى أن موسكو تتمتع بميزة هائلة على الغرب، حيث أنها أنشأت إنتاجًا ضخمًا لقذائف المدفعية.ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20240513/مسؤول-أوكراني-الجيش-الروسي-يبدأ-تطويق-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088804702.html

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