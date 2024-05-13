https://sarabic.ae/20240513/خبير-عسكري--واشنطن-ترى-أن-الصراع-مع-روسيا-في-أوكرانيا-بدأ-يخرج-عن-سيطرتها-1088800460.html

خبير عسكري: واشنطن ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها

خبير عسكري: واشنطن ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها

سبوتنيك عربي

قال ضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصراع مع روسيا في أوكرانيا بدأ يخرج عن سيطرتها، حيث بدأت فرنسا وألمانيا ودول... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T13:58+0000

2024-05-13T13:58+0000

2024-05-13T13:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بو في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أن "الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد نفوذها وترى أن الصراع (في أوكرانيا) بدأ يخرج عن سيطرتها".وكما أشار بو، فإن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تشارك في الأعمال العدائية إلى جانب أوكرانيا، وترسل مدربين ومراقبي مدفعية إلى هناك. ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تورط حلف شمال الأطلسي، كمنظمة واحدة، في حرب مع روسيا، كما يعتقد ضابط المخابرات السابق.ووفقا له، تحاول واشنطن طمأنة الحلفاء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حتى لا يتخذوا خطوات جذرية من شأنها إخراج الوضع عن السيطرة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240513/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعترف-بفشلها-في-الدفاع-عن-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088786248.html

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