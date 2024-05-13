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دبلوماسي مصري سابق: إسرائيل دولة تهدد الاستقرار في المنطقة والقاهرة لديها خيارات أخرى
دبلوماسي مصري سابق: إسرائيل دولة تهدد الاستقرار في المنطقة والقاهرة لديها خيارات أخرى
سبوتنيك عربي
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، اليوم الاثنين، إن الخطوة المصرية بالانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T19:11+0000
2024-05-13T19:11+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مصر سئمت من التصرفات الإسرائيلية، والإمعان في القتل بشتى الطرق في غزة، وعدم الاستجابة لمطلب عدم اقتحام رفح، لما له من تداعيات كارثية، ومنعها دخول المساعدات للمدنيين".وأوضح أن "الإجراء الذي قام به سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، بتمزيقه ميثاق الأمم المتحدة، كان يتوجب اتخاذ قرار تعليق عضوية إسرائيل، أو منعه من حضور الجلسات لفترة محددة، لما للموقف من إهانة للأمم المتحدة والدول الأعضاء".وشدد على أن "أمريكا هي شريك مع إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، ويجب عليها أن تضغط على إسرائيل، بدلا من دعمها في أهدافها التوسعية بالسلاح والمال والمساندة السياسية".وشدد على أن "إسرائيل أصبحت تهدد الاستقرار في المنطقة، ولا يجب استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن إسرائيل هي دولة توسعية، ولا تحترم السلام وتخشاه".وتابع أن "إسرائيل تخشى أن الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات لا يتحقق، ولذلك هي تتمادى".وأمس الأحد، انضمت مصر مع جنوب أفريقيا في الدعوى القائمة التي رفعتها ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.وأوضحت مصر في بيانها، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل "تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".إضافة إلى "دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".وشددت مصر على ضرورة امتثال "إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, محكمة العدل الدولية, جنوب أفريقيا, العالم العربي
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, محكمة العدل الدولية, جنوب أفريقيا, العالم العربي

دبلوماسي مصري سابق: إسرائيل دولة تهدد الاستقرار في المنطقة والقاهرة لديها خيارات أخرى

19:11 GMT 13.05.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
علم مصر
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، اليوم الاثنين، إن الخطوة المصرية بالانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل، تعني أن مصر "فاض بها الكيل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مصر سئمت من التصرفات الإسرائيلية، والإمعان في القتل بشتى الطرق في غزة، وعدم الاستجابة لمطلب عدم اقتحام رفح، لما له من تداعيات كارثية، ومنعها دخول المساعدات للمدنيين".
وأوضح أن "الإجراء الذي قام به سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، بتمزيقه ميثاق الأمم المتحدة، كان يتوجب اتخاذ قرار تعليق عضوية إسرائيل، أو منعه من حضور الجلسات لفترة محددة، لما للموقف من إهانة للأمم المتحدة والدول الأعضاء".
وشدد على أن "أمريكا هي شريك مع إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، ويجب عليها أن تضغط على إسرائيل، بدلا من دعمها في أهدافها التوسعية بالسلاح والمال والمساندة السياسية".
ولفت إلى أن "مصر يمكنها أن تتخذ إجراءات أخرى في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والسياسية، ومجالات مشتركة، إلى جانب انضمامها إلى جنوب أفريقيا في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد على أن "إسرائيل أصبحت تهدد الاستقرار في المنطقة، ولا يجب استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن إسرائيل هي دولة توسعية، ولا تحترم السلام وتخشاه".
وتابع أن "إسرائيل تخشى أن الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات لا يتحقق، ولذلك هي تتمادى".
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية
10 مايو, 20:28 GMT
وأمس الأحد، انضمت مصر مع جنوب أفريقيا في الدعوى القائمة التي رفعتها ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأعلنت في بيان لوزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميا لدعم تلك الدعوى، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر في بيانها، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل "تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع".
إضافة إلى "دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".
وشددت مصر على ضرورة امتثال "إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة".
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