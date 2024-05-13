صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي
صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي 13.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم العربي, طوفان الأقصى, صور
фото, العالم العربي, طوفان الأقصى, صور

صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي

12:49 GMT 13.05.2024
تابعنا عبر
صور توثق نزوح الفلسطينيين خارج رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة يتوجهون إلى دير البلح وسط قطاع غزة، في 12 مايو 2024
© AFP 2023تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
© AFP 2023فلسطينيون يقومون بتحميل حاويات المياه على ظهر شاحنة أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة، 11 مايو 2023
فلسطينيون يقومون بتحميل حاويات المياه على ظهر شاحنة أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة، 11 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023
فلسطينيون يقومون بتحميل حاويات المياه على ظهر شاحنة أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة، 11 مايو 2023
© AFP 2023فلسطينيون ينقلون أمتعتهم أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة نحو منطقة أكثر أمانًا في 12 مايو 2024
فلسطينيون ينقلون أمتعتهم أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة نحو منطقة أكثر أمانًا في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023
فلسطينيون ينقلون أمتعتهم أثناء نزوحهم من رفح جنوبي قطاع غزة نحو منطقة أكثر أمانًا في 12 مايو 2024
© AFP 2023امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
© AFP 2023نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024
نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023
نصب الخيام على طول شارع في دير البلح وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوت من رفح جنوبي قطاع غزة في 12 مايو 2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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