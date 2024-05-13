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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20240513/ضابط-استخبارات-أمريكي-يستقيل-بسبب-حرب-غزة-1088810875.html
ضابط استخبارات أمريكي يستقيل بسبب حرب غزة
ضابط استخبارات أمريكي يستقيل بسبب حرب غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضابطا باستخبارات الدفاع الأمريكية "دي آي إيه" أعلن استقالته احتجاجا على موقف بلاده الداعم لإسرائيل في حربها على غزة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:51+0000
2024-05-13T20:51+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأعلن الضابط الذي يدعى هاريسون مان، وهو برتبة رائد في الاستخبارات الأمريكية، الاستقالة، اليوم الاثنين، واصفا الدعم الأمريكي لإسرائيل بأنه "غير مشروط"، وأضاف: "هذا الدعم هو الذي مكن إسرائيل من تجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".واعتبر أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يشجعها على مواصلة التصعيد والتهديد بحرب أكبر، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن أسباب استقالته.وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بسبب موقفها من حرب غزة، وخاصة داخل الجامعات الأمريكية.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما نتج عنه مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 79 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240426/الولايات-المتحدة-تبدأ-تشييد-الرصيف-البحري-المؤقت-قبالة-ساحل-غزة-1088297333.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

ضابط استخبارات أمريكي يستقيل بسبب حرب غزة

20:51 GMT 13.05.2024
© AFP 2023امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
امرأة وصبي يسيران مع أمتعتهما عبر سياج الأسلاك الشائكة أثناء نزوحهما من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضابطا باستخبارات الدفاع الأمريكية "دي آي إيه" أعلن استقالته احتجاجا على موقف بلاده الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.
وأعلن الضابط الذي يدعى هاريسون مان، وهو برتبة رائد في الاستخبارات الأمريكية، الاستقالة، اليوم الاثنين، واصفا الدعم الأمريكي لإسرائيل بأنه "غير مشروط"، وأضاف: "هذا الدعم هو الذي مكن إسرائيل من تجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".
شاطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
الولايات المتحدة تبدأ تشييد الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة
26 أبريل, 08:55 GMT
واعتبر أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يشجعها على مواصلة التصعيد والتهديد بحرب أكبر، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن أسباب استقالته.
وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بسبب موقفها من حرب غزة، وخاصة داخل الجامعات الأمريكية.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما نتج عنه مقتل نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة نحو 79 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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