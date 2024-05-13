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مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام: نأمل في أن تخرج القمة العربية بقرارات مهمة.. صور
مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام: نأمل في أن تخرج القمة العربية بقرارات مهمة.. صور
سبوتنيك عربي
أشاد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، نبيل الحمر، بجهود وزارة الإعلام ومركز الاتصال في تجهيز المركز الصحفي المخصص لتغطية أعمال القمة العربية التي تعقد... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقال في تصريحات للصحفيين خلال افتتاحه للمركز، إن المملكة بذلت جهودًا كبيرة من أجل توفير كافة الخدمات الممكنة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين خلال القمة، بما في ذلك الإعلام الدولي والعربي والخليجي والمحلي.من جانبه قال الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام البحريني، إن البحرين تلعب دورا حيويًا ومهما في الوطن العربي، مشيدًا بالتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها من أجل استضافة القمة العربية.وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المركز الصحفي، إنه تم تجهيز المركز بجميع الخدمات لتوفير بيئة مناسبة للصحفيين والإعلاميين تسهل من عملهم في تغطية أعمال القمة العربية.وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، اليوم الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
https://sarabic.ae/20240511/الجامعة-العربية-قمة-البحرين-تنعقد-في-ظرف-استثنائي-بسبب-الأوضاع-في-غزة-1088734573.html
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العالم العربي, القمة العربية, أخبار القمة العربية, البحرين, قمة البحرين
العالم العربي, القمة العربية, أخبار القمة العربية, البحرين, قمة البحرين

مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام: نأمل في أن تخرج القمة العربية بقرارات مهمة.. صور

21:43 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 07:54 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أشاد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، نبيل الحمر، بجهود وزارة الإعلام ومركز الاتصال في تجهيز المركز الصحفي المخصص لتغطية أعمال القمة العربية التي تعقد بالبحرين.
وقال في تصريحات للصحفيين خلال افتتاحه للمركز، إن المملكة بذلت جهودًا كبيرة من أجل توفير كافة الخدمات الممكنة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين خلال القمة، بما في ذلك الإعلام الدولي والعربي والخليجي والمحلي.

وأوضح أن العالم سوف يشهد من خلال هذه التعطية على مدى نجاح قمة البحرين. معربًا عن أمله في أن تخرج بقرارات مهمة للأمة العربية، لا سيما في ظل ما سيطرح بها من قضايا تهم العالم العربي والعالمي.

من جانبه قال الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام البحريني، إن البحرين تلعب دورا حيويًا ومهما في الوطن العربي، مشيدًا بالتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها من أجل استضافة القمة العربية.
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام يفتتحان المركز الإعلامي للقمة العربية
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المركز الصحفي، إنه تم تجهيز المركز بجميع الخدمات لتوفير بيئة مناسبة للصحفيين والإعلاميين تسهل من عملهم في تغطية أعمال القمة العربية.
فلسطيني يشيد خيمة لعائلته من مظلات الإنزال الجوي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
الجامعة العربية: قمة البحرين تنعقد في ظرف استثنائي بسبب الأوضاع في غزة
11 مايو, 13:56 GMT
وتستضيف مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، اليوم الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
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