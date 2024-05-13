https://sputnikarabic.ae/20240513/مشاهد-توثق-اقتحام-الدبابات-الروسية-لبلدة-نوفوميخايلوفكا-وتحريرها-فيديو----1088795452.html

مشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديو

مشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر جانبا من عملية تحرير القوات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T12:33+0000

2024-05-13T12:33+0000

2024-05-13T12:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، لحظة اقتحام القوات الروسية للبلدة وتحريرها بالكامل.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسّنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد استهدافها لواء 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 250 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و17 مركبة عسكرية أخرى، مشيرةً إلى أنه خلال المعركة تم تدمير مدفع هاوتزر "Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم، وقاذفات "بوك إم" و10 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية غربية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، وخلال الأعمال النشطة، عززت مواقعها التكتيكية واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث، والألوية الميكانيكية 24 و110 التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 109، في مناطق بلدات مايورسك ونوفغورودسكويه وسيمينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع مهمة واستهدفت مسلحي اللواء الميكانيكي 63 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كيروفسك وتورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد 13 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية من ألوية متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك تم صد قوات في بلدات نيفسكوي ونوفوغورلفكا وماكييفكا وتشيرنوفايا ديبروفا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفا أن العدو فقد ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر "Msta-B" عيار 152 ملم ومدفع "Giatsint-S" عيار 152 ملم.وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة وحيدت عددا من الجنود والمعدات العسكرية التابعة للواء 79 و81 في بلدات كليشيفكا وأنتونوفكا وغريغوروفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفا أنه خلال النهار تم صد ثلاث هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي سبورنو ورازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 540 عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة من طراز "ليوبارد إم 2" الألمانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 مركبة مدرعة أخرى ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر D-20 من عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا".

https://sputnikarabic.ae/20240513/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعترف-بفشلها-في-الدفاع-عن-فولشانسك-في-مقاطعة-خاركوف-1088786248.html

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رصد عسكري, روسيا