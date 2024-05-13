https://sarabic.ae/20240513/نصر-الله-السابع-من-أكتوبر-أعاد-إحياء-القضية-الفلسطينية-1088802984.html

نصر الله: السابع من أكتوبر أعاد إحياء القضية الفلسطينية

نصر الله: السابع من أكتوبر أعاد إحياء القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك إجماعا داخل إسرائيل على الفشل في غزة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح نصر الله، في كلمة له، أن "هناك الكثير من الخسائر الاستراتيجية التي لحقت بإسرائيل بعد مرور 8 أشهر على حربها في غزة"، مؤكدا أن "من جملة أهداف المقاومة في غزة يوم السابع من أكتوبر كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية".وأضاف أنه "بفعل صمود المقاومة والشعب في غزة أصبحت فلسطين القضية الأولى في العالم"، مشيرا إلى أن جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة الغربية وإيران كلها مكملة لجبهة غزة.وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240513/حزب-الله-يعلن-استهداف-كتيبة-المدفعية-الإسرائيلية-403-وإيقاع-قتلى-في-صفوف-ضباطها--1088788529.html

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