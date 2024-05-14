https://sputnikarabic.ae/20240514/إعلام-يكشف-عن-فخ-وقعت-به-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088818434.html

إعلام يكشف عن "فخ" وقعت به القوات الأوكرانية في خاركوف

إعلام يكشف عن "فخ" وقعت به القوات الأوكرانية في خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام آسيوية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي سوف يلحق أضرارا كبيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T08:14+0000

2024-05-14T08:14+0000

2024-05-14T08:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "آسيا تايمز" الصينية أنه إذا كانت روسيا تنوي إجبار الجيش الأوكراني على نقل قواته إلى الشمال، فيبدو أنها نجحت حتى الآن".واعتبرت الصحيفة أن تحركات الأوكرانيين ستمنح الجيش الروسي الفرصة لإلحاق المزيد من الضرر بهم.ولفتت الصحيفة إلى أن المعارك الجارية في الوقت الراهن في مقاطعة خاركوف يمكن أن تكون كفيلة بتجزئة وتقسيم القوات الأوكرانية بشكل كبير، لأنها لم تعد تمتلك القوة والعديد المناسب لخوض المعارك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240514/إعلام-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1088816572.html

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