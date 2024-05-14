اختبار طريق ذاتي التنظيف في روسيا

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240514/اختبار-طريق-ذاتي-التنظيف-في-روسيا-1088829429.html
اختبار طريق ذاتي التنظيف في روسيا
اختبار طريق ذاتي التنظيف في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مركز "ANO" للدعم الاستراتيجي للتكنولوجيات المحلية، اليوم الثلاثاء، أن فريقا من الخبراء الروس أجرى تجربة لتقنية "Mostovaya 2.0" ذاتية التنظيف لسطح الطريق،... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:00+0000
2024-05-14T13:00+0000
مجتمع
روسيا
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وقالت الشركة في بيانها: "لقد أجرينا اختبارا تجريبيا لسطح الطريق في منشأة خاصة، وهو لا يختلف عن الإسفلت من حيث سهولة النقل، حيث استمر السطح بنجاح لمدة فصلين من الشتاء دون حدوث أي تغييرات"، مضيفة أن ميزة السطح تتمثل في أنه يتمتع بوظائف أكبر وسهولة في التركيب والإصلاح، ويتم العمل بشكل أسرع ولا يتطلب أي معدات للتركيب.وتابعت الشركة أن الطلاء لا يترك علامات كربونية، ولا تتشكل عليه شقوق أو ثقوب، ويكون الطريق دائمًا جافا ونظيفا.وفي هذا الصدد، تحدث المسؤول عن المشروع، بافيل شابوفالوف، الذي أكد خصوصية التكنولوجيا وكونها تخلق منتجات مسامية ومقاومة للماء ونفاذية للرطوبة.ولفت شابوفالوف إلى أن المشروع قد يكون أيضا موضع اهتمام دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.وفي السابق، قام فريق من المطورين الروس بإنشاء تقنية لإنتاج أسطح الطرق والأرصفة ذات الهندسة المدمجة، والتي يمكن استخدامها لتصريف المياه والثلوج الذائبة بسبب بنيتها ذات الحبيبات الخشنة، حيث تتم إزالة الغبار والبرك مع هطول الأمطار.وتعتمد التقنيات على بوليمرات أصلية مطورة خصيصًا من الإنتاج الروسي، والتي لا تتطلب استخدام البيتومين وتسخين التركيب، ولا تتشكل عليها شقوق وحفر.
https://sarabic.ae/20240514/هبوط-طائرة-دون-عجلات-في-مطار-أسترالي-فيديو-1088824525.html
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روسيا

اختبار طريق ذاتي التنظيف في روسيا

13:00 GMT 14.05.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورتقاطع الطرق السريعة "أ-290" - "نوفوروسييسك - كيرتش" - بالقرب من قرية جيغينكا القريبة من أنابا
تقاطع الطرق السريعة أ-290 - نوفوروسييسك - كيرتش - بالقرب من قرية جيغينكا القريبة من أنابا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلن مركز "ANO" للدعم الاستراتيجي للتكنولوجيات المحلية، اليوم الثلاثاء، أن فريقا من الخبراء الروس أجرى تجربة لتقنية "Mostovaya 2.0" ذاتية التنظيف لسطح الطريق، والتي أظهرت نجاحها خلال فصل الشتاء دون أي تغييرات تذكر.
وقالت الشركة في بيانها: "لقد أجرينا اختبارا تجريبيا لسطح الطريق في منشأة خاصة، وهو لا يختلف عن الإسفلت من حيث سهولة النقل، حيث استمر السطح بنجاح لمدة فصلين من الشتاء دون حدوث أي تغييرات"، مضيفة أن ميزة السطح تتمثل في أنه يتمتع بوظائف أكبر وسهولة في التركيب والإصلاح، ويتم العمل بشكل أسرع ولا يتطلب أي معدات للتركيب.
وتابعت الشركة أن الطلاء لا يترك علامات كربونية، ولا تتشكل عليه شقوق أو ثقوب، ويكون الطريق دائمًا جافا ونظيفا.
وفي هذا الصدد، تحدث المسؤول عن المشروع، بافيل شابوفالوف، الذي أكد خصوصية التكنولوجيا وكونها تخلق منتجات مسامية ومقاومة للماء ونفاذية للرطوبة.
ولفت شابوفالوف إلى أن المشروع قد يكون أيضا موضع اهتمام دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
طائرة يتشكرافت سوبر كينغ إير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
هبوط طائرة دون عجلات في مطار أسترالي... فيديو
11:53 GMT
وفي السابق، قام فريق من المطورين الروس بإنشاء تقنية لإنتاج أسطح الطرق والأرصفة ذات الهندسة المدمجة، والتي يمكن استخدامها لتصريف المياه والثلوج الذائبة بسبب بنيتها ذات الحبيبات الخشنة، حيث تتم إزالة الغبار والبرك مع هطول الأمطار.
وتعتمد التقنيات على بوليمرات أصلية مطورة خصيصًا من الإنتاج الروسي، والتي لا تتطلب استخدام البيتومين وتسخين التركيب، ولا تتشكل عليها شقوق وحفر.
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