https://sarabic.ae/20240514/استئناف-قوافل-العودة-الطوعية-للنازحين-السوريين-وسط-مشاعر-مختلطة-من-الفرح-والحزن-فيديو-1088826232.html

استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن... فيديو

استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن... فيديو

سبوتنيك عربي

استأنفت قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر قافلة تضم 330 نازحا تم تقسيمهم إلى قافلتين، إحداهما... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T13:08+0000

2024-05-14T13:08+0000

2024-05-14T13:24+0000

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ونظم عودة النازحين المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بإشراف ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين، وعند الساعة السادسة صباحاً، بدأت الشاحنات التي تقل العائلات وممتلكاتهم بالتحرك نحو الأراضي السورية، وعادت بعض العائلات أدراجها التي لم ترد أسمائهم بعد في القوائم مما قلل من الأعداد المتوقعة للنازحين العائدين.وبعيون تملؤها الدموع يودع النازحون أصدقاءهم من أبناء البلدة وأقرباءهم الذين بقوا في لبنان، وتحدثت "سبوتنيك" مع عدد من النازحين العائدين إلى بلداتهم، وقالت فاطمة حسين الشيخة:وتقول مرح محمد الرحمان إننا "عائدون إلى بلدتنا فليطة في سوريا، أقمنا هنا في عرسال عشر سنوات وأهل البلدة استقبلونا بشكل جيد، وإن شاء الله يعود جميع السوريين إلى وطنهم، أنا أشعر بالسعادة والحزن، سعيدة بالعودة إلى بلدنا وحزينة على فراق الأصدقاء والأقارب".تقف احدى المواطنات اللبنانيات أمام إحدى الشاحنات العائدة إلى سوريا، تزرف الدموع وتعانق إحدى السيدات وتقول لـ"سبوتنيك"Жومن جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص، وتم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.وأفادت أيضا عن وصول دفعة ثانية من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق.ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يوم أمس الإثنين، إلى "اتخاذ موقف وطني لبناني لفتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا، وعندما يتخذ قرار كهذا كل الغرب والأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 مليارا".ويناقش البرلمان اللبناني غدا الأربعاء، حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عنها مطلع مايو/ أيار الجاري، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، من أجل "المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، وحضت السلطات اللبنانية على "التعاون الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقا من لبنان.

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