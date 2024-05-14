استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن... فيديو
13:08 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 13:24 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
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استأنفت قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر قافلة تضم 330 نازحا تم تقسيمهم إلى قافلتين، إحداهما اقتصرت على 10 أفراد وانطلقت عبر معبر جوسيه الشرعي، بينما شملت القافلة الأكبر 300 نازح عبرت معبر وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني نحو قرى القلمون الغربي وقرى ريف دمشق ودمشق العاصمة.
ونظم عودة النازحين المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بإشراف ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين، وعند الساعة السادسة صباحاً، بدأت الشاحنات التي تقل العائلات وممتلكاتهم بالتحرك نحو الأراضي السورية، وعادت بعض العائلات أدراجها التي لم ترد أسمائهم بعد في القوائم مما قلل من الأعداد المتوقعة للنازحين العائدين.
وبعيون تملؤها الدموع يودع النازحون أصدقاءهم من أبناء البلدة وأقرباءهم الذين بقوا في لبنان، وتحدثت "سبوتنيك" مع عدد من النازحين العائدين إلى بلداتهم، وقالت فاطمة حسين الشيخة:
"أبكي لأنني تركت روحي هنا، تركت أبنائي، ما الذي يسعدني؟ أنني عائدة إلى الوطن دونهم؟، الله يفرجها على الشعب السوري ويعود الشباب جميعهم إلى الوطن ليتزين بهم، ونشكر أهل لبنان الذي استضافنا طوال السنوات الماضية وكنا كالأخوة".
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
وتقول مرح محمد الرحمان إننا "عائدون إلى بلدتنا فليطة في سوريا، أقمنا هنا في عرسال عشر سنوات وأهل البلدة استقبلونا بشكل جيد، وإن شاء الله يعود جميع السوريين إلى وطنهم، أنا أشعر بالسعادة والحزن، سعيدة بالعودة إلى بلدنا وحزينة على فراق الأصدقاء والأقارب".
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
تقف احدى المواطنات اللبنانيات أمام إحدى الشاحنات العائدة إلى سوريا، تزرف الدموع وتعانق إحدى السيدات وتقول لـ"سبوتنيك"Ж
"إنني أبكي على فراق بيت عم ابني، إقامتهم هنا كانت جيدة والآن أصبحت صعبة بعد إغلاق محلاتهم لذلك قرروا العودة إلى سوريا".
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
ومن جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص، وتم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
وأفادت أيضا عن وصول دفعة ثانية من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق.
© Sputnik . Abed.K Bay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abed.K Bay
ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يوم أمس الإثنين، إلى "اتخاذ موقف وطني لبناني لفتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا، وعندما يتخذ قرار كهذا كل الغرب والأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 مليارا".
© Sputnik . Abdul Kader Albay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abdul Kader Albay
لافتا إلى "إذا ألغيت العقوبات على سوريا فإنها قادرة على استعادة عافيتها خلال سنوات"، مؤكدا أنه "لا مناص من التواصل مع الحكومة السورية لعودة النازحين ولا بد من تشكيل وفد لزيارة دول مثل أميركا لإقناعها بعودتهم. الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين".
© Sputnik . Abdul Kader Albay استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين وسط مشاعر مختلطة من الفرح والحزن
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ويناقش البرلمان اللبناني غدا الأربعاء، حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت عنها مطلع مايو/ أيار الجاري، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، من أجل "المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، وحضت السلطات اللبنانية على "التعاون الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقا من لبنان.