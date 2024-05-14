البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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https://sputnikarabic.ae/20240514/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-قانونا-يحظر-استيراد-اليورانيوم-المخصب-من-روسيا-1088813151.html
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار 2024 الجاري على مشروع قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحظر استيراد... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T00:20+0000
2024-05-14T00:20+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، وقع الرئيس على قانون يحمل الرقم" إتش إر 1042" والذي يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، أو من قبل كيان روسي".هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-أمريكي-يكشف-أسوأ-قرارات-بايدن-في-عام-2023-1084563083.html
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البيت الأبيض, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا

00:20 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار 2024 الجاري على مشروع قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، وقع الرئيس على قانون يحمل الرقم" إتش إر 1042" والذي يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، أو من قبل كيان روسي".
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
إعلام أمريكي يكشف أسوأ قرارات بايدن في عام 2023
29 ديسمبر 2023, 19:02 GMT
هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
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