https://sputnikarabic.ae/20240514/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-قانونا-يحظر-استيراد-اليورانيوم-المخصب-من-روسيا-1088813151.html
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار 2024 الجاري على مشروع قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحظر استيراد... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T00:20+0000
2024-05-14T00:20+0000
2024-05-14T00:20+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، وقع الرئيس على قانون يحمل الرقم" إتش إر 1042" والذي يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، أو من قبل كيان روسي".هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-أمريكي-يكشف-أسوأ-قرارات-بايدن-في-عام-2023-1084563083.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البيت الأبيض, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض, جو بايدن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع يوم الاثنين الموافق 13 مايو/أيار 2024 الجاري على مشروع قانون أقره أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الأبيض، "في يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، وقع الرئيس على قانون يحمل الرقم" إتش إر 1042" والذي يحظر استيراد اليورانيوم
المنخفض التخصيب من روسيا، أو من قبل كيان روسي".
29 ديسمبر 2023, 19:02 GMT
هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.