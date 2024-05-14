https://sarabic.ae/20240514/الخارجية-الإيرانية-تهاجم-سيناتور-أمريكي-اقترح-على-إسرائيل-استخدام-القنابل-النووية-في-غزة-1088842869.html

الخارجية الإيرانية تهاجم سيناتور أمريكي اقترح على إسرائيل استخدام القنابل النووية في غزة

الخارجية الإيرانية تهاجم سيناتور أمريكي اقترح على إسرائيل استخدام القنابل النووية في غزة

سبوتنيك عربي

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة وجهها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إسرائيل، باستخدام القنابل النووية في قطاع غزة. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T19:25+0000

2024-05-14T19:25+0000

2024-05-14T19:25+0000

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وقال كنعاني، اليوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، إن "التصريحات الفظيعة التي أطلقها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تنتهك كافة القواعد والقيم والمبادئ الإنسانية، من خلال تبرير وتشجيع استخدام القنابل النووية من قبل النظام الصهيوني، يظهر الوحشية الشديدة لهذا الفصيل المروج للحرب [في السياسة الأمريكية] وتجاهلهم الكامل للحق في الحياة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".وأضاف ناصر كنعاني أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يدين بشدة الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل، وأن يتخذ موقفا ضد مثل هذه التصريحات الشريرة، لمنع تصاعد انتشار الإبادة الجماعية، والكوارث الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق، حث السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، إسرائيل على استخدام قنبلة نووية في غزة كإجراء حاسم لإنهاء الحرب، وشبهها بإسقاط أمريكا قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وقال الجمهوري، يوم الأحد الماضي، في تصريحات متلفزة لوسائل إعلامية أمريكية: "اعتقدت أن إسقاط القنابل على هيروشيما وناغازاكي أمر مقبول، لذا، يا إسرائيل، افعلي ما يتعين عليك فعله للبقاء كدولة يهودية".وشدد السيناتور على أنه يتعين على بلاده تسليم إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد على 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240331/نائب-أمريكي-يدعو-لتوجيه-ضربة-نووية-إلى-قطاع-غزة-1087560610.html

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