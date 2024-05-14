القوات الروسية تدمر سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك... صور وفيديو
© Sputnikتدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية.
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات تجمع "الوسط" (تسنتر) الروسية، وخلال تنفيذها هجوما على بلدة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت سيارة عسكرية تحمل لوحات (أرقام ترخيص) بريطانية، وأصيب المسلحون الأوكرانيون الذين كانوا يقودونها.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك" تضرر السيارة بشكل كبير بعد اصطدامها بجذوع بعض الأشجار في إحدى الغابات على محور أفدييفكا.
القوات الروسية تدمر مركبة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك 🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 14, 2024
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن مقاتلي مجموعة "المركز" الروسية دمروا سيارة تحمل لوحات ترخيص بريطانية، وأصيب مسلحون أوكرانيون كانوا يستقلونها خلال اقتحام قرية تونينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. pic.twitter.com/1jAPPLuQRP
وقال المصدر إن اللوحات البريطانية موجودة على سيارات المسلحين، "ولسوء الحظ، لم تكن هناك جثث أو وثائق في مكان قريب - مما يعني أنهم جرحوا فقط".
وأشار المصدر إلى أنه في بلدة تونينكو، تتواجد مفرزة تخريبية إرهابية تابعة لـ"كراكن" (مجموعة محظورة في روسيا)، بالإضافة إلى وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية.
الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت تحرير بلدة تونينكو في نهاية شهر مارس/ آذار عام 2024.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية نتيجة للعمليات الناجحة حسنت من الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و100 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوسيلوفكا بيرفايا و كاترينيفكا ونوفوبوكروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات مضادة شنتها وحدات من الكتيبة الآلية 92 و142 و68، و71 و24 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات شومي وأوتشيرتينو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.