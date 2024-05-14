القوات الروسية تدمر سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك... صور وفيديو

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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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بلا قيود
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16:03 GMT
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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الإنسان والثقافة
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-عسكرية-تحمل-لوحات-بريطانية-في-دونيتسك-صور-وفيديو--1088819947.html
القوات الروسية تدمر سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك... صور وفيديو
القوات الروسية تدمر سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات تجمع "الوسط" (تسنتر) الروسية، وخلال تنفيذها هجوما على بلدة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت سيارة عسكرية تحمل... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T09:15+0000
2024-05-14T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك" تضرر السيارة بشكل كبير بعد اصطدامها بجذوع بعض الأشجار في إحدى الغابات على محور أفدييفكا.وقال المصدر إن اللوحات البريطانية موجودة على سيارات المسلحين، "ولسوء الحظ، لم تكن هناك جثث أو وثائق في مكان قريب - مما يعني أنهم جرحوا فقط".الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت تحرير بلدة تونينكو في نهاية شهر مارس/ آذار عام 2024.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية نتيجة للعمليات الناجحة حسنت من الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و100 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوسيلوفكا بيرفايا و كاترينيفكا ونوفوبوكروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات مضادة شنتها وحدات من الكتيبة الآلية 92 و142 و68، و71 و24 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات شومي وأوتشيرتينو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
https://sputnikarabic.ae/20240514/إعلام-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1088816572.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في دونيتسك... صور وفيديو

09:15 GMT 14.05.2024
© Sputnikتدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية.
تدمير سيارة عسكرية تحمل لوحات بريطانية في جمعورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات تجمع "الوسط" (تسنتر) الروسية، وخلال تنفيذها هجوما على بلدة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت سيارة عسكرية تحمل لوحات (أرقام ترخيص) بريطانية، وأصيب المسلحون الأوكرانيون الذين كانوا يقودونها.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك" تضرر السيارة بشكل كبير بعد اصطدامها بجذوع بعض الأشجار في إحدى الغابات على محور أفدييفكا.
وقال المصدر إن اللوحات البريطانية موجودة على سيارات المسلحين، "ولسوء الحظ، لم تكن هناك جثث أو وثائق في مكان قريب - مما يعني أنهم جرحوا فقط".
الجيش الأوكراني يطلق طائرة من دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:20 GMT

وأشار المصدر إلى أنه في بلدة تونينكو، تتواجد مفرزة تخريبية إرهابية تابعة لـ"كراكن" (مجموعة محظورة في روسيا)، بالإضافة إلى وحدات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت تحرير بلدة تونينكو في نهاية شهر مارس/ آذار عام 2024.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية نتيجة للعمليات الناجحة حسنت من الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و100 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوسيلوفكا بيرفايا و كاترينيفكا ونوفوبوكروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات مضادة شنتها وحدات من الكتيبة الآلية 92 و142 و68، و71 و24 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات شومي وأوتشيرتينو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
مشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديو
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
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