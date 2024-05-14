القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": تجاوز خلافات "الرئاسي اليمني" يتوقف على التوافق الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240514/القوى-المدنية-الجنوبية-لـسبوتنيك-تجاوز-خلافات-الرئاسي-اليمني-يتوقف-على-التوافق-الإقليمي-1088831241.html
القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": تجاوز خلافات "الرئاسي اليمني" يتوقف على التوافق الإقليمي
القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": تجاوز خلافات "الرئاسي اليمني" يتوقف على التوافق الإقليمي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية في اليمن عبد الكريم السعدي أن "خلافات مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأبعادها وأطرافها هي في الأساس تمثل امتداد لخلافات طرفي... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:48+0000
2024-05-14T13:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg
وأضاف السعدي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين: "المقصود بالخلافات هنا، هى الخلافات الكبرى التي تمثل معضلات تنتجها تقاطعات المصالح الكبرى، أما بالنسبة لخلافات رئيس وأعضاء المجلس الداخلية فمن الممكن حلها فهي لا تتجاوز الخلاف على تقاسم الميزانيات والمخصصات والهبات والوظائف وغيرها من الامتيازات، وهي بكل الأحوال خلافات يمكن حلها".وتابع: "أما الخلافات الحقيقية التي تهدد عملية السلام في اليمن، فهي تتجاوز إمكانات وقدرات وصلاحيات رشاد العليمي، رئيس ما يسمى بمجلس الرئاسة اليمني وأعضاء مجلسه، وتحاكي خلافات إقليمية تنعكس سلبا أو إيجابا على الجماعات التي تشكل منها هذا المجلس بإرادة إقليمية طغت على الحضور اليمني".وقال السعدي: "توقعنا منذ اليوم الأول لإعلان هذا المجلس والطريقة التي تم اختياره بها بأنه لا يمكن له بأي حال من الأحوال الإسهام الإيجابي في تحريك الأمور سواء على مستوى معركة استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب كما جاء في بيان تنصيبه، أو على مستوى معركة حل الإشكاليات الداخلية للمجتمع في مناطق سيطرة التحالف وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لمواطني هذه المناطق". وتابع: "أثبتت الأيام والأحداث والنتائج صحة توقعاتنا، فمناطق ما يسمى بالشرعية تعيش أسوأ الأوضاع في غياب أبسط الخدمات فيها، وغياب الأمن وانتشار الفوضى والمخدرات وتمدد المليشيات المسلحة على حساب تواجد مؤسسات الدولة وغيرها من المظاهر السلبية التي تعج بها هذه المناطق والتي تقلق مضاجع أهلها". وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "المجلس جاء في لحظة رد فعل غير مدروسة من قبل الإخوة في التحالف، أنتجت مجلس متعدد الولاءات مشلول الحركة فاقد القرار مسلوب الإرادة، تجتمع أطرافه فقط على تقاسم الموازنات والوظائف وتختلف فيما دون ذلك، وما يفرقها أكثر بكثير مما يجمعها، وبالتالي فقد مرت سنوات هذا المجلس دون تحقيق أي نجاحات ملموسة على أي من الملفات المطروحة على الطاولة اليوم". وأردف بالقول: "الملف السياسي بات فيه هذا المجلس طرفا ثانويا ينتظر ما تتمخض عنه التوافقات بين الرياض وجماعة "أنصار الله"، حيث تبذل الرياض جهودا لإقناعهم بالقبول والسماح لهذا المجلس بنيل شرف الجلوس أمامهم في أي مفاوضات قادمة، وهو ما يرفضه إلى الآن الحوثي لحسابات سياسية غابت عن أجندات جماعات هذا المجلس منذ إعلان تأسيسه". وأوضح السعدي: "الخلافات بين أطراف هذا المجلس تتجاوز إمكانيات وقدرات وصلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء مجلسه، فالمجلس الذي تم تشكيله على قاعدة التقاسم بين أطراف التحالف السعودية والإمارات لن تحل خلافاته إلا من خلال إيجاد حلول لمشاكل تلك الأطراف الإقليمية التي يمثل المجلس صدى لصوتها".ونوه القيادي الجنوبي، إلى أنه "يجب على الرياض أن تعيد حساباتها في ما يخص مراجعة خطأ نتائج ما سمي بمشاورات الرياض التي أفضت إلى إرغام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على التخلي عن صلاحياته كرئيس لهذا المجلس".وتابع: "القرار لم يكن صائبا والمؤكد أن الإخوة في الرياض قد أدركوا هذه الحقيقة، وأعتقد أنه ليس باستطاعتهم تجاوز عقبات طريق التسوية بينهم وبين "أنصار الله" إلا من خلال هذه الخطوة، خاصة بعد أن شرّعت الرياض للمليشيات وأحلتها مكان الشرعية، وأصبح "أنصار الله" بعد أن كانوا جماعة انقلاب طرف رئيسي في أي مشاورات إقليمية ودولية".ولفت السعدي إلى أن "ما يخص الصراعات الثانوية في إطار جماعات ما يسمى بمجلس القيادة، فإننا ننصح رئيس هذا المجلس لتجاوزها وتقوية موقفه في مواجهة جماعات أعضاء مجلسه، وألا يكرر أخطاء من سبقوه ويخضع لثقافة الاستقطاب وشراء الذمم وإغراءات الوظائف وغيرها من الماديات، وأن يقترب من الشعب ويعالج مشاكله ويوفر متطلبات الحياة له". وأردف: "كما يجب أن يبادر بتبني دعوة صريحة ومسؤولة إلى مؤتمر وطني يمني يتجاوز محيط جماعات ما يسمى بالمجلس القيادي، ويجمع كافة الأطراف المتصارعة بما فيها تلك الأطراف التي يختلف معها رشاد العليمي وأعضاء مجلسه والرعاة الإقليميين لهم، وأعتقد أن هذه الخطوات أيضا ستساهم في خلق أرضية لإيجاد حلول لخلافات أطراف التحالف الراعية لجماعات المجلس وتخدم عملية السلام واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن".ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240508/مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-لضغط-دولي-وأممي-على-أنصار-الله-لإنجاز-صفقة-تبادل-أسرى-شاملة-1088654478.html
https://sarabic.ae/20240428/هل-باتت-الحرب-وشيكة-بين-الانتقالي-الجنوبي-والمجلس-الرئاسي-اليمني؟-1088370462.html
https://sarabic.ae/20240417/هل-تعود-الحرب-في-اليمن-إلى-بداياتها-مصير-التهدئة-بين-أنصار-الله-والسعودية؟-1088054960.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061746990_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_ab1cb8402433ced5d7226e1510dbc670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة

القوى المدنية الجنوبية لـ"سبوتنيك": تجاوز خلافات "الرئاسي اليمني" يتوقف على التوافق الإقليمي

13:48 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية في اليمن عبد الكريم السعدي أن "خلافات مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأبعادها وأطرافها هي في الأساس تمثل امتداد لخلافات طرفي التحالف (الرياض وأبو ظبي).
وأضاف السعدي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين: "المقصود بالخلافات هنا، هى الخلافات الكبرى التي تمثل معضلات تنتجها تقاطعات المصالح الكبرى، أما بالنسبة لخلافات رئيس وأعضاء المجلس الداخلية فمن الممكن حلها فهي لا تتجاوز الخلاف على تقاسم الميزانيات والمخصصات والهبات والوظائف وغيرها من الامتيازات، وهي بكل الأحوال خلافات يمكن حلها".
وتابع: "أما الخلافات الحقيقية التي تهدد عملية السلام في اليمن، فهي تتجاوز إمكانات وقدرات وصلاحيات رشاد العليمي، رئيس ما يسمى بمجلس الرئاسة اليمني وأعضاء مجلسه، وتحاكي خلافات إقليمية تنعكس سلبا أو إيجابا على الجماعات التي تشكل منها هذا المجلس بإرادة إقليمية طغت على الحضور اليمني".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
مجلس القيادة اليمني يدعو لضغط دولي وأممي على "أنصار الله" لإنجاز صفقة تبادل أسرى شاملة
8 مايو, 20:46 GMT
وقال السعدي: "توقعنا منذ اليوم الأول لإعلان هذا المجلس والطريقة التي تم اختياره بها بأنه لا يمكن له بأي حال من الأحوال الإسهام الإيجابي في تحريك الأمور سواء على مستوى معركة استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب كما جاء في بيان تنصيبه، أو على مستوى معركة حل الإشكاليات الداخلية للمجتمع في مناطق سيطرة التحالف وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لمواطني هذه المناطق".
وتابع: "أثبتت الأيام والأحداث والنتائج صحة توقعاتنا، فمناطق ما يسمى بالشرعية تعيش أسوأ الأوضاع في غياب أبسط الخدمات فيها، وغياب الأمن وانتشار الفوضى والمخدرات وتمدد المليشيات المسلحة على حساب تواجد مؤسسات الدولة وغيرها من المظاهر السلبية التي تعج بها هذه المناطق والتي تقلق مضاجع أهلها".
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "المجلس جاء في لحظة رد فعل غير مدروسة من قبل الإخوة في التحالف، أنتجت مجلس متعدد الولاءات مشلول الحركة فاقد القرار مسلوب الإرادة، تجتمع أطرافه فقط على تقاسم الموازنات والوظائف وتختلف فيما دون ذلك، وما يفرقها أكثر بكثير مما يجمعها، وبالتالي فقد مرت سنوات هذا المجلس دون تحقيق أي نجاحات ملموسة على أي من الملفات المطروحة على الطاولة اليوم".
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
هل باتت الحرب وشيكة بين الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي اليمني؟
28 أبريل, 19:47 GMT
وأردف بالقول: "الملف السياسي بات فيه هذا المجلس طرفا ثانويا ينتظر ما تتمخض عنه التوافقات بين الرياض وجماعة "أنصار الله"، حيث تبذل الرياض جهودا لإقناعهم بالقبول والسماح لهذا المجلس بنيل شرف الجلوس أمامهم في أي مفاوضات قادمة، وهو ما يرفضه إلى الآن الحوثي لحسابات سياسية غابت عن أجندات جماعات هذا المجلس منذ إعلان تأسيسه".
وأوضح السعدي: "الخلافات بين أطراف هذا المجلس تتجاوز إمكانيات وقدرات وصلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء مجلسه، فالمجلس الذي تم تشكيله على قاعدة التقاسم بين أطراف التحالف السعودية والإمارات لن تحل خلافاته إلا من خلال إيجاد حلول لمشاكل تلك الأطراف الإقليمية التي يمثل المجلس صدى لصوتها".
ونوه القيادي الجنوبي، إلى أنه "يجب على الرياض أن تعيد حساباتها في ما يخص مراجعة خطأ نتائج ما سمي بمشاورات الرياض التي أفضت إلى إرغام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على التخلي عن صلاحياته كرئيس لهذا المجلس".
وتابع: "القرار لم يكن صائبا والمؤكد أن الإخوة في الرياض قد أدركوا هذه الحقيقة، وأعتقد أنه ليس باستطاعتهم تجاوز عقبات طريق التسوية بينهم وبين "أنصار الله" إلا من خلال هذه الخطوة، خاصة بعد أن شرّعت الرياض للمليشيات وأحلتها مكان الشرعية، وأصبح "أنصار الله" بعد أن كانوا جماعة انقلاب طرف رئيسي في أي مشاورات إقليمية ودولية".
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
هل تعود الحرب في اليمن إلى بداياتها.. مصير التهدئة بين "أنصار الله" والسعودية؟
17 أبريل, 19:50 GMT
ولفت السعدي إلى أن "ما يخص الصراعات الثانوية في إطار جماعات ما يسمى بمجلس القيادة، فإننا ننصح رئيس هذا المجلس لتجاوزها وتقوية موقفه في مواجهة جماعات أعضاء مجلسه، وألا يكرر أخطاء من سبقوه ويخضع لثقافة الاستقطاب وشراء الذمم وإغراءات الوظائف وغيرها من الماديات، وأن يقترب من الشعب ويعالج مشاكله ويوفر متطلبات الحياة له".
وأردف: "كما يجب أن يبادر بتبني دعوة صريحة ومسؤولة إلى مؤتمر وطني يمني يتجاوز محيط جماعات ما يسمى بالمجلس القيادي، ويجمع كافة الأطراف المتصارعة بما فيها تلك الأطراف التي يختلف معها رشاد العليمي وأعضاء مجلسه والرعاة الإقليميين لهم، وأعتقد أن هذه الخطوات أيضا ستساهم في خلق أرضية لإيجاد حلول لخلافات أطراف التحالف الراعية لجماعات المجلس وتخدم عملية السلام واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن".
ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ребенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة21:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала