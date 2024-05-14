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https://sarabic.ae/20240514/بريطانيا-يجب-على-إسرائيل-محاسبة-المسؤولين-عن-الهجمات-على-قوافل-المساعدات-المتجهة-إلى-غزة-1088832605.html
بريطانيا: يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة
بريطانيا: يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة بـ"المروعة". 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T14:12+0000
2024-05-14T14:12+0000
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وطالب إسرائيل عبر منصة "إكس"، بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.وقال كاميرون إن "سكان غزة معرضون لخطر المجاعة، وبحاجة ماسة لتلك الإمدادات، ويجب على إسرائيل محاسبة المهاجمين، وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات".وتعهد وزير الخارجية البريطاني بأنه سوف يثير مخاوفه بشأن الهجمات على قوافل المساعدات إلى غزة، مع الحكومة الإسرائيلية.وأمس الاثنين، هاجم حشد يضم شبانا ومراهقين قافلة قادمة من الأردن، قرب معبر ترقوميا مع الضفة الغربية المحتلة.وألقى المهاجمون شحنة الأغذية المتجهة إلى غزة المحاصرة، بما في ذلك أكياس الحبوب والأرز والدقيق وحزم البسكويت والحساء المجفف، على الأرض وداسوا عليها بأقدامهم.وقالت الشرطة الإسرائيلية، مشيرةً إلى "الإخلال بالنظام العام"، إنها "فتحت تحقيقا أدى إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم".وأظهرت صور ولقطات متناقلة، الشاحنات الفارغة محملة بالمواد الغذائية متناثرة على الطريق، وأظهرت صور شوهدت لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنات تشتعل فيها النيران بالقرب من المعبر.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النشطاء كانوا أعضاء في "تساف 9"، وهي المجموعة التي منعت مرارا وتكرارا شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240402/بريطانيا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-على-خلفية-مقتل-عمال-إغاثة-في-غزة-1087627366.html
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بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

بريطانيا: يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة

14:12 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة بـ"المروعة".
وطالب إسرائيل عبر منصة "إكس"، بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
وقال كاميرون إن "سكان غزة معرضون لخطر المجاعة، وبحاجة ماسة لتلك الإمدادات، ويجب على إسرائيل محاسبة المهاجمين، وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات".
وتعهد وزير الخارجية البريطاني بأنه سوف يثير مخاوفه بشأن الهجمات على قوافل المساعدات إلى غزة، مع الحكومة الإسرائيلية.
وأمس الاثنين، هاجم حشد يضم شبانا ومراهقين قافلة قادمة من الأردن، قرب معبر ترقوميا مع الضفة الغربية المحتلة.
وألقى المهاجمون شحنة الأغذية المتجهة إلى غزة المحاصرة، بما في ذلك أكياس الحبوب والأرز والدقيق وحزم البسكويت والحساء المجفف، على الأرض وداسوا عليها بأقدامهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، مشيرةً إلى "الإخلال بالنظام العام"، إنها "فتحت تحقيقا أدى إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم".
وأظهرت صور ولقطات متناقلة، الشاحنات الفارغة محملة بالمواد الغذائية متناثرة على الطريق، وأظهرت صور شوهدت لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنات تشتعل فيها النيران بالقرب من المعبر.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النشطاء كانوا أعضاء في "تساف 9"، وهي المجموعة التي منعت مرارا وتكرارا شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة
2 أبريل, 18:34 GMT
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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