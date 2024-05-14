https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يوقع-مراسيم-بشأن-تشكيل-مجلس-الوزراء-الجديد-1088841361.html

بوتين يوقع مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد

بوتين يوقع مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T18:35+0000

2024-05-14T18:35+0000

2024-05-14T18:56+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من:أعضاء الحكومة الجددأعضاء الحكومة الذين احتفظوا بمناصبهم:الجدير بالذكر أنه، عقدت يوم الأحد 12 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات للمرشحين مع أعضاء اللجان المختصة.وفي 10 مايو/أيار، عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية.وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وفقًا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي "حكومة روسيا الاتحادية"، قدّم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى مجلس الدوما للنظر فيها".واقترح ميشوستين، وفقًا للبيان، تعيين دينيس مانتوروف، في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.واقترح تعيين ألكسندر نوفاك، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا لمجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية.كما اقترح ميشوستين تعيين دميتري باتروشيف، نائبا لرئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة.وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين أنطون سيلوانوف، في منصب وزير المال. وأشار البيان إلى أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون عليخانوف، في منصب وزير الصناعة والتجارة.وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم "حول هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، و10 نواب لرئيس الوزراء، بينهم النائب الأول.وبموجب القانون، يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحه، ويقدم رئيس مجلس الوزراء الجديد، في موعد لا يتجاوز الأسبوع بعد تعيينه، إلى الرئيس مقترحات بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية، وفي غضون 14 يومًا، يقدم رئيس الوزراء المقترح إلى مجلس الدوما للموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، باستثناء رؤساء الكتلة الأمنية ووزارة الخارجية، الذين ينطبق عليهم إجراء خاص.ويتخذ مجلس النواب في البرلمان، في موعد لا يتجاوز أسبوعًا، قرارًا بشأن المرشحين الذين يقدمهم رئيس الحكومة، ويعين رئيس البلاد الأشخاص المعتمدين من قبل البرلمان في مناصبهم.

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روسيا, فلاديمير بوتين