بوتين يوقع مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد
18:35 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 18:56 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
© Sputnik . Sergey Guneev/
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من:
دينيس مانتوروف - النائب الأول لرئيس الوزراء؛
فيتالي سافيليف - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة النقل؛
دميتري باتروشيف - نائب رئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة؛
ألكسندر نوفاك - نائب رئيس الوزراء لشؤون مجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية؛
دميتري غريغورينكو - نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة، يشرف على المجالات المالية والرقابية والإشرافية، والتطوير الرقمي والاتصالات، وسياسة مكافحة الاحتكار؛
دميتري تشيرنيشينكو - نائب رئيس الوزراء، يشرف على العلوم والتعليم العالي والسياحة والرياضة والثقافة والإعلام؛
تاتيانا جوليكوفا - نائبة رئيس الوزراء المسؤولة عن الكتلة الاجتماعية والوكالة الاتحادية لشؤون القوميات؛
مارات خوسولينا - نائب رئيس الوزراء المكلف بالبناء والتنمية الإقليمية؛
أليكسي أوفتشوك - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن القضايا الدولية؛
يوري تروتنيف - نائب رئيس الوزراء والممثل الرئاسي المفوض في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
أعضاء الحكومة الجدد
رومان ستاروفويت - وزير النقل؛
أنطون أليخانوف - وزير الصناعة والتجارة؛
سيرغي تسيفيليف - وزير الطاقة؛
أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة؛
ميخائيل ديغتياريف - وزير الرياضة.
أعضاء الحكومة الذين احتفظوا بمناصبهم:
أنطون كوتياكوف - وزير العمل والحماية الاجتماعية؛
ألكسندر كوزلوف - وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛
سيرغي كرافتسوف - وزير التعليم؛
أولغا ليوبيموفا - وزيرة الثقافة؛
مكسيم ريشتنيكوف - وزير التنمية الاقتصادية؛
أنطون سيلوانوف - وزير المال؛
ميخائيل موراشكو - وزير الصحة؛
وإريك فيزولين - وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛
فاليري فالكوف - وزير التعليم والعلوم؛
أليكسي تشيكونكوف - وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛
ماكسوت شادييف - وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاتصال الجماهيري.
الجدير بالذكر أنه، عقدت يوم الأحد 12 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات للمرشحين مع أعضاء اللجان المختصة.
وفي 10 مايو/أيار، عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية.
أفاد مجلس الوزراء الروسي، يوم السبت الفائت، بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قدّم مقترحاته لتشكيل حكومة جديدة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وفقًا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي "حكومة روسيا الاتحادية"، قدّم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى مجلس الدوما للنظر فيها".
يذكر أنه يتم تعيين كل من وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الطوارئ، ووزير الخارجية من قبل الرئيس نفسه بعد التشاور مع مجلس الفيدرالية.
واقترح ميشوستين، وفقًا للبيان، تعيين دينيس مانتوروف، في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
واقترح تعيين ألكسندر نوفاك، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا لمجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية.
كما اقترح ميشوستين تعيين دميتري باتروشيف، نائبا لرئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة.
وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين أنطون سيلوانوف، في منصب وزير المال.
وأوضح البيان أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كيميروفو، سيرغي تسيفيليف، وزيرا للطاقة.
وأشار البيان إلى أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون عليخانوف، في منصب وزير الصناعة والتجارة.
أمس, 13:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم "حول هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، و10 نواب لرئيس الوزراء، بينهم النائب الأول.
وبموجب القانون، يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل الرئيس بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحه، ويقدم رئيس مجلس الوزراء الجديد، في موعد لا يتجاوز الأسبوع بعد تعيينه، إلى الرئيس مقترحات بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية، وفي غضون 14 يومًا، يقدم رئيس الوزراء المقترح إلى مجلس الدوما للموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، باستثناء رؤساء الكتلة الأمنية ووزارة الخارجية، الذين ينطبق عليهم إجراء خاص.
ويتخذ مجلس النواب في البرلمان، في موعد لا يتجاوز أسبوعًا، قرارًا بشأن المرشحين الذين يقدمهم رئيس الحكومة، ويعين رئيس البلاد الأشخاص المعتمدين من قبل البرلمان في مناصبهم.