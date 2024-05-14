https://sarabic.ae/20240514/تضرر6-مبان-سكنية-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-بمقاطعة-بيلغورود-1088813008.html
تضرر 6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود
تضرر 6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، تعرض بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T00:04+0000
2024-05-14T00:04+0000
2024-05-14T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف، عبر قناته على تلغرام: "تعرضت بلدة نوفايا تافولجانكا، الواقعة في منطقة شيبيكينسكي لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".وأشار إلى أنه نتيجة للقصف، تم تسجيل أضرار في 6 منازل سكنية خاصة. كما أصيبت إحدى السيارات بشظايا، وأضرار في خط الكهرباء، وسكان أحد الشوارع دون كهرباء مؤقتا"، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أعلن، الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
https://sarabic.ae/20240513/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-صاروخا-و35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1088784310.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
تضرر 6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود
00:04 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 14.05.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، تعرض بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن تضرر ستة مبان سكنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف، عبر قناته على تلغرام: "تعرضت بلدة نوفايا تافولجانكا، الواقعة في منطقة شيبيكينسكي لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".
وأشار إلى أنه نتيجة للقصف، تم تسجيل أضرار في 6 منازل سكنية خاصة
. كما أصيبت إحدى السيارات بشظايا، وأضرار في خط الكهرباء، وسكان أحد الشوارع دون كهرباء مؤقتا"، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أعلن، الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.