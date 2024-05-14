https://sarabic.ae/20240514/حزب-الله-يعلن-إسقاط-منطاد-تجسس-إسرائيلي-فيديو-1088830914.html
"حزب الله" يعلن إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي... فيديو
"حزب الله" يعلن إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف منطاد مراقبة إسرائيلي، وإسقاطه بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:34+0000
2024-05-14T13:34+0000
2024-05-14T13:34+0000
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وذكر الحزب في بيان أنه "تتبع باستمرار حركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه الجيش الإسرائيلي فوق مستوطنة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان".وأضاف أنه "بعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، استهدف عناصره بالأسلحة الصاروخية 3 أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دُمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".كما أعلن "حزب الله" في بيان آخر له، عن استهداف مبانٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وإصابتها إصابة مباشرة.في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "نتيجة إطلاق القذائف من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي أصيب بالون استطلاع للجيش الإسرائيلي وسقط في منطقة لبنان، ولا خشية من تسرب للمعلومات".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240511/حزب-الله-يستهدف-بطائرات-مسيرة-قاعدة-بيت-هلل-العسكرية-الإسرائيلية-فيديو-1088745561.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله" يعلن إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي... فيديو
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف منطاد مراقبة إسرائيلي، وإسقاطه بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وذكر
الحزب في بيان أنه "تتبع باستمرار حركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه الجيش الإسرائيلي فوق مستوطنة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان".
وأضاف أنه "بعد تحديد مكان إدارته والتحكم به، استهدف عناصره بالأسلحة الصاروخية 3 أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دُمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".
كما أعلن "حزب الله" في بيان آخر له، عن استهداف مبانٍ لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وإصابتها إصابة مباشرة.
في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان
، أنه "نتيجة إطلاق القذائف من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي أصيب بالون استطلاع للجيش الإسرائيلي وسقط في منطقة لبنان، ولا خشية من تسرب للمعلومات".
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".