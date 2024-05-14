https://sputnikarabic.ae/20240514/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـ-سبوتنيك-التعيينات-الروسية-الجديدة-تؤكد-الإصرار-على-الانتصار-1088813414.html
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": التعيينات الروسية الجديدة تؤكد الإصرار على الانتصار
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": التعيينات الروسية الجديدة تؤكد الإصرار على الانتصار
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي سمير أيوب، أنّه "من الطبيعي بعد تسلّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترته الجديدة، أن تقدّم الحكومة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T01:59+0000
2024-05-14T01:59+0000
2024-05-14T02:04+0000
وزير الدفاع الروسي
روسيا
فلاديمير بوتين
حصري
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واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الصراع بين روسيا وحلف "الناتو" يحتّم على موسكو إعادة تقييم كل ما جرى في السّابق، وخاصّة على الصّعيد الاقتصادي، واقتصاد الحرب بحاجة إلى رجل قادر على تنظيم هذه المسالة".وأضاف أنّ، "وزارة الدفاع الروسية تختلف عن نظيراتها في العالم ويمكن أن يكون له دور كبير في توجيه الصناعات الحربية وفي مسألة الإنفاق العسكري".وأردف أيوب أنّ "هذه التغييرات أتت بناءً على ما يريده المجتمع الروسي إذ أنّهم يشعرون بأنّ بلادهم تواجه خطرا حقيقيا وهم بحاجة إلى التكاتف، وأنّ إبقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف في منصبه مؤشّر على أنّ روسيا مصرّة على الانتصار في معركتها مع حلف "الناتو" على الساحة الأوكرانية، كما أنّها مستعدة للمواجهة مهما كلّف الثمن".وفي 12 مايو/ أيار 2024، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين بيلاؤوسوف وزيراً للدفاع في روسيا الاتحادية، وفق ما أفاد مجلس الفيدرالية الروسي.كما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعادة تعيين كل من وزراء الداخلية والخارجية والعدل، ومديري جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز الاستخبارات الخارجية في مناصبهم، في المقترح الذي تقدم به إلى مجلس الاتحاد الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240512/السيرة-الذاتية-لأندريه-بيلوسوف-المقترح-تعيينه-وزيرا-للدفاع-في-روسيا-الاتحادية-1088775529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي, روسيا, فلاديمير بوتين, حصري
وزير الدفاع الروسي, روسيا, فلاديمير بوتين, حصري
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": التعيينات الروسية الجديدة تؤكد الإصرار على الانتصار
01:59 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 02:04 GMT 14.05.2024)
حصري
رأى الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي سمير أيوب، أنّه "من الطبيعي بعد تسلّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترته الجديدة، أن تقدّم الحكومة السابقة استقالتها، والتشكيلة الجديدة التي قدّمها بوتين، أتت كتقييم للفترة السابقة، وخصوصاً أنّ روسيا في مواجهة مع حلف "الناتو".
واعتبر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الصراع بين روسيا وحلف "الناتو" يحتّم على موسكو إعادة تقييم كل ما جرى في السّابق، وخاصّة على الصّعيد الاقتصادي، واقتصاد الحرب بحاجة إلى رجل قادر على تنظيم هذه المسالة".
وأشار أيوب إلى أنّ "بوتين شدّد على أهمية الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة، وبالتالي هذا الأمر يستدعي تعيين رجل مثل وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف
في هذا المنصب، نظراً لكونه يتمتع بخبرة عالية في المجال الاقتصادي إضافة إلى ثقة الرئيس الروسي به".
وأضاف أنّ، "وزارة الدفاع الروسية تختلف عن نظيراتها في العالم ويمكن أن يكون له دور كبير في توجيه الصناعات الحربية وفي مسألة الإنفاق العسكري".
وأردف أيوب أنّ "هذه التغييرات أتت بناءً على ما يريده المجتمع الروسي إذ أنّهم يشعرون بأنّ بلادهم تواجه خطرا حقيقيا وهم بحاجة إلى التكاتف، وأنّ إبقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف في منصبه مؤشّر على أنّ روسيا مصرّة على الانتصار في معركتها مع حلف "الناتو" على الساحة الأوكرانية، كما أنّها مستعدة للمواجهة مهما كلّف الثمن".
وفي 12 مايو/ أيار 2024، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين بيلاؤوسوف وزيراً للدفاع في روسيا الاتحادية، وفق ما أفاد مجلس الفيدرالية الروسي.
كما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعادة تعيين كل من وزراء الداخلية والخارجية والعدل، ومديري جهاز الأمن الفيدرالي وجهاز الاستخبارات الخارجية في مناصبهم، في المقترح الذي تقدم به إلى مجلس الاتحاد الروسي.