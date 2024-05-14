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الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
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مساحة حرة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240514/متحدث-مركز-الاتصال-الوطني-بالبحرين-لـسبوتنيك-نسعى-في-القمة-إلى-توحيد-آراء-العرب-لحل-أزمة-غزة-1088823541.html
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
سبوتنيك عربي
قال محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، إن المملكة أطلقت استعدادات ضخمة منذ فترة لاستضافة القمة العربية في نسختها الـ 33، بداية من... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T10:52+0000
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وأضاف العباسي، في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين، أن "أهمية القمة تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل وجود آراء كثيرة ومختلفة من هذه الدول وتعبر عنها بشكل مستمر، حيث تسعى القمة إلى توحيد الآراء والاتفاق على نقاط بعينها في القضايا المهمة".وأكد أن "أبرز الملفات على طاولة زعماء العرب في قمة البحرين ملف فلسطين، وما يحدث للشعب في قطاع غزة، وغيرها من الملفات المهمة المطروحة للنظر فيها، والخروج بحلول جذرية".وشدد على أن القمة تسعى لتوحيد الآراء لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يتمكن الجميع من حل هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، لافتا إلى أن مصير الدول العربية واحد، وأن هذه القمم توحد كلمة العرب.ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33. وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
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جامعة الدول العربية, البحرين, قمة البحرين, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية, البحرين, قمة البحرين, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة

10:52 GMT 14.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين
محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، إن المملكة أطلقت استعدادات ضخمة منذ فترة لاستضافة القمة العربية في نسختها الـ 33، بداية من زيارت الملك لرؤساء الدول، وكذلك ولي العهد ووزير الخارجية.
وأضاف العباسي، في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين، أن "أهمية القمة تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل وجود آراء كثيرة ومختلفة من هذه الدول وتعبر عنها بشكل مستمر، حيث تسعى القمة إلى توحيد الآراء والاتفاق على نقاط بعينها في القضايا المهمة".
وأكد أن "أبرز الملفات على طاولة زعماء العرب في قمة البحرين ملف فلسطين، وما يحدث للشعب في قطاع غزة، وغيرها من الملفات المهمة المطروحة للنظر فيها، والخروج بحلول جذرية".
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
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10:18 GMT
وشدد على أن القمة تسعى لتوحيد الآراء لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يتمكن الجميع من حل هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، لافتا إلى أن مصير الدول العربية واحد، وأن هذه القمم توحد كلمة العرب.
ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33. وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
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