https://sarabic.ae/20240514/متحدث-مركز-الاتصال-الوطني-بالبحرين-لـسبوتنيك-نسعى-في-القمة-إلى-توحيد-آراء-العرب-لحل-أزمة-غزة-1088823541.html
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
سبوتنيك عربي
قال محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، إن المملكة أطلقت استعدادات ضخمة منذ فترة لاستضافة القمة العربية في نسختها الـ 33، بداية من... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T10:52+0000
2024-05-14T10:52+0000
2024-05-14T10:52+0000
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وأضاف العباسي، في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين، أن "أهمية القمة تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل وجود آراء كثيرة ومختلفة من هذه الدول وتعبر عنها بشكل مستمر، حيث تسعى القمة إلى توحيد الآراء والاتفاق على نقاط بعينها في القضايا المهمة".وأكد أن "أبرز الملفات على طاولة زعماء العرب في قمة البحرين ملف فلسطين، وما يحدث للشعب في قطاع غزة، وغيرها من الملفات المهمة المطروحة للنظر فيها، والخروج بحلول جذرية".وشدد على أن القمة تسعى لتوحيد الآراء لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يتمكن الجميع من حل هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، لافتا إلى أن مصير الدول العربية واحد، وأن هذه القمم توحد كلمة العرب.ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33. وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.
https://sarabic.ae/20240514/أبو-الغيط-مشاعر-الانتقام-الأسود-تمكنت-من-قادة-الاحتلال-حتى-ارتكبوا-تطهيرا-عرقيا-في-غزة-1088822309.html
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جامعة الدول العربية, البحرين, قمة البحرين, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية, البحرين, قمة البحرين, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
حصري
قال محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، إن المملكة أطلقت استعدادات ضخمة منذ فترة لاستضافة القمة العربية في نسختها الـ 33، بداية من زيارت الملك لرؤساء الدول، وكذلك ولي العهد ووزير الخارجية.
وأضاف العباسي، في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين، أن "أهمية القمة تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل وجود آراء كثيرة ومختلفة من هذه الدول وتعبر عنها بشكل مستمر، حيث تسعى القمة إلى توحيد الآراء والاتفاق على نقاط بعينها في القضايا المهمة".
وأكد أن "أبرز الملفات على طاولة زعماء العرب في قمة البحرين
ملف فلسطين، وما يحدث للشعب في قطاع غزة، وغيرها من الملفات المهمة المطروحة للنظر فيها، والخروج بحلول جذرية".
وشدد على أن القمة تسعى لتوحيد الآراء لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يتمكن الجميع من حل هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، لافتا إلى أن مصير الدول العربية واحد، وأن هذه القمم توحد كلمة العرب.
ويتصدر ملف الحرب المتواصلة في غزة
، أول قمة عربية تقام على أرض مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33. وتوافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة التي تحمل الرقم 33.