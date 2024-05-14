نزع السلاح النووي
08:29 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 14.05.2024)
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ينطوي نزع السلاح النووي على خفض الترسانات وأنظمة الإيصال وإنتاج الأسلحة النووية. يذكّرنا هذا الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" بالمعاهدات الدولية التي تدير هذه العملية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل.
وأضاف، قائلا: "الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون دول المنطقة".
وتابع عبد اللهيان أن "تحويل المنطقة إلى مستودع أسلحة لا يحقق الأمن لأي دولة من دولها"، مؤكدًا أن "انعدام الأمن في جزء من المنطقة يجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".
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