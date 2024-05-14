https://sarabic.ae/20240514/وزراء-الحكومة-الروسية-الجديدة-1088834622.html
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
سبوتنيك عربي
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
2024-05-14T14:55+0000
2024-05-14T14:55+0000
2024-05-15T07:00+0000
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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع الحكومة الجديدة لروسيا الاتحادية، إن هناك حاجة إلى وضع جدول أعمال لست سنوات مقبلة. حيث قال:ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، وبدون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
وزراء الحكومة الروسية الجديدة
14:55 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 15.05.2024)
وافق الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الثلاثاء، على المرشحين لمناصب وزارية في الحكومة الروسية الجديدة. تعرف على وزراء الحكومة الروسية الجديدة من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع الحكومة الجديدة لروسيا الاتحادية،
إن هناك حاجة إلى وضع جدول أعمال لست سنوات مقبلة. حيث قال:
"لدينا العديد من المهام. وقد توصلنا تقريبًا إلى كل ما يجب القيام به في السنوات الثلاث المقبلة، ولكن ليس هذا فقط. اتفقنا أيضًا على أننا سننظم عملنا على مدى ست سنوات. وأطلب منكم ألا تنسوا هذا أيضًا".
ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، وبدون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.