بيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية
11:50 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 12:42 GMT 14.05.2024)
© Photo / Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسف
© Photo / Пресс-служба Совета Федерации РФ/
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شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، على ضرورة تطوير الأساليب القتالية لدى الجيش الروسي وتجديدها في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال بيلاؤوسوف في جلسة مشاورات في مجلس الفيدرالية الروسي: "العملية العسكرية الخاصة جارية، وبطبيعة الحال، فإن جميع القضايا الراهنة الأكثر إلحاحا تتصل بذلك، وبالتالي نتحدث عن مسائل تتعلق بتجهيز المجموعة العاملة هناك، وضمان توريد أحدث المعدات العسكرية والخاصة، وذخيرة المدفعية، والصواريخ، والحماية الشخصية للجنود، والاتصالات الخاصة، والطائرات المسيرة، ووسائل الحرب الإلكترونية، وما إلى ذلك".
وأضاف بيلاؤوسوف، أنه من أجل النصر على القوات المسلحة الأوكرانية، من الضروري تطوير أساليب جديدة للعمليات القتالية. وأشار إلى أن العدو يتعلم بسرعة، وأن الوضع المتعلق باستخدام التقنيات الحديثة يتغير حرفيا أسبوعيا، مؤكدًا أن "المهمة الرئيسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة هي تحقيق النصر بأقل الخسائر".
أمس, 13:25 GMT
وقال بيلاؤوسوف أيضًا إن الأولوية كوزارة دفاع يجب أن تكون تزويد القوات المسلحة بالأفراد، وفي الوقت نفسه، أكد بشكل منفصل أننا لا نتحدث عن التعبئة.
وأكد المرشح لمنصب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي رشحه لهذا المنصب منحه ثقة كبيرة.
11 مايو, 15:27 GMT
وقال بيلاؤوسوف، في جلسة عامة لمجلس الفيدرالية: "لقد منحني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ثقة كبيرة".
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تعيين النائب الأول السابق لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، سكرتيرًا لمجلس الأمن.