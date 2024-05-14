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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240514/وزير-الدفاع-الروسي-علينا-تطوير-أساليبنا-القتالية--1088824673.html
بيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية
بيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية
سبوتنيك عربي
شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، على ضرورة تطوير الأساليب القتالية لدى الجيش الروسي وتجديدها في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T11:50+0000
2024-05-14T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيلاؤوسوف في جلسة مشاورات في مجلس الفيدرالية الروسي: "العملية العسكرية الخاصة جارية، وبطبيعة الحال، فإن جميع القضايا الراهنة الأكثر إلحاحا تتصل بذلك، وبالتالي نتحدث عن مسائل تتعلق بتجهيز المجموعة العاملة هناك، وضمان توريد أحدث المعدات العسكرية والخاصة، وذخيرة المدفعية، والصواريخ، والحماية الشخصية للجنود، والاتصالات الخاصة، والطائرات المسيرة، ووسائل الحرب الإلكترونية، وما إلى ذلك".وأكد المرشح لمنصب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي رشحه لهذا المنصب منحه ثقة كبيرة.واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تعيين النائب الأول السابق لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، سكرتيرًا لمجلس الأمن.
https://sarabic.ae/20240513/تشكيلة-الحكومة-الروسية-الجديدة-1088796782.html
https://sarabic.ae/20240511/رئيس-الوزراء-الروسي-يقدم-التشكيل-الحكومي-الجديد-إلى-الدوما-1088738908.html
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بيلاؤوسوف: علينا تطوير أساليبنا القتالية

11:50 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 12:42 GMT 14.05.2024)
© Photo / Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Photo / Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
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شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، على ضرورة تطوير الأساليب القتالية لدى الجيش الروسي وتجديدها في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال بيلاؤوسوف في جلسة مشاورات في مجلس الفيدرالية الروسي: "العملية العسكرية الخاصة جارية، وبطبيعة الحال، فإن جميع القضايا الراهنة الأكثر إلحاحا تتصل بذلك، وبالتالي نتحدث عن مسائل تتعلق بتجهيز المجموعة العاملة هناك، وضمان توريد أحدث المعدات العسكرية والخاصة، وذخيرة المدفعية، والصواريخ، والحماية الشخصية للجنود، والاتصالات الخاصة، والطائرات المسيرة، ووسائل الحرب الإلكترونية، وما إلى ذلك".

وأضاف بيلاؤوسوف، أنه من أجل النصر على القوات المسلحة الأوكرانية، من الضروري تطوير أساليب جديدة للعمليات القتالية. وأشار إلى أن العدو يتعلم بسرعة، وأن الوضع المتعلق باستخدام التقنيات الحديثة يتغير حرفيا أسبوعيا، مؤكدًا أن "المهمة الرئيسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة هي تحقيق النصر بأقل الخسائر".

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وقال بيلاؤوسوف أيضًا إن الأولوية كوزارة دفاع يجب أن تكون تزويد القوات المسلحة بالأفراد، وفي الوقت نفسه، أكد بشكل منفصل أننا لا نتحدث عن التعبئة.

وأكد المرشح لمنصب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي رشحه لهذا المنصب منحه ثقة كبيرة.
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وقال بيلاؤوسوف، في جلسة عامة لمجلس الفيدرالية: "لقد منحني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ثقة كبيرة".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تعيين النائب الأول السابق لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف، وزيرا للدفاع، وتم تعيين وزير الدفاع السابق، سيرغي شويغو، سكرتيرًا لمجلس الأمن.
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