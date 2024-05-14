https://sarabic.ae/20240514/وزير-خارجية-السودان-الخرطوم-ملتزمة-بمباحثات-جدة-ولا-تمانع-عودتها-1088837358.html

وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها

وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، أن الخرطوم لن تسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة، الخاص بالحوار السوداني. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T16:26+0000

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جاء ذلك خلال لقاء مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية في البحرين.وقال عوض إن أي حوار لن ينجح دون التزام الدعم السريع، مشيرا إلى أن الخرطوم لا تمانع عودة مباحثات جدة وأنها ملتزمة بذلك، حسب شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والتداعيات الناتجة عنها وما يتم بذله من جهود لإنهاء الأزمة، بحسب بيان الخارجية السعودية على موقع "إكس".ومن جانبه، قال فيصل بن فرحان، إن الرياض تؤكد أن حل الأزمة السودانية لن يتحقق إلا سياسيا بين السودانيين أنفسهم، مشدد على ضرورة أن يلتزم أي حل باحترام سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20240512/مسؤول-سابق-في-حكومة-الخرطوم-لـسبوتنيك-ميثاق-السودان-يعبر-عن-الشعب-لكن-لن-يوقف-الحرب-1088772714.html

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