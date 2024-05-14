وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240514/وزير-خارجية-السودان-الخرطوم-ملتزمة-بمباحثات-جدة-ولا-تمانع-عودتها-1088837358.html
وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها
وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، أن الخرطوم لن تسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة، الخاص بالحوار السوداني. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:26+0000
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جاء ذلك خلال لقاء مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية في البحرين.وقال عوض إن أي حوار لن ينجح دون التزام الدعم السريع، مشيرا إلى أن الخرطوم لا تمانع عودة مباحثات جدة وأنها ملتزمة بذلك، حسب شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والتداعيات الناتجة عنها وما يتم بذله من جهود لإنهاء الأزمة، بحسب بيان الخارجية السعودية على موقع "إكس".ومن جانبه، قال فيصل بن فرحان، إن الرياض تؤكد أن حل الأزمة السودانية لن يتحقق إلا سياسيا بين السودانيين أنفسهم، مشدد على ضرورة أن يلتزم أي حل باحترام سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240512/مسؤول-سابق-في-حكومة-الخرطوم-لـسبوتنيك-ميثاق-السودان-يعبر-عن-الشعب-لكن-لن-يوقف-الحرب-1088772714.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية

وزير خارجية السودان: الخرطوم ملتزمة بمباحثات جدة ولا تمانع عودتها

16:26 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / Ashraf Shazlyوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / Ashraf Shazly
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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، أن الخرطوم لن تسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة، الخاص بالحوار السوداني.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة العادية الـ 33 للقمة العربية في البحرين.
وقال عوض إن أي حوار لن ينجح دون التزام الدعم السريع، مشيرا إلى أن الخرطوم لا تمانع عودة مباحثات جدة وأنها ملتزمة بذلك، حسب شبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والتداعيات الناتجة عنها وما يتم بذله من جهود لإنهاء الأزمة، بحسب بيان الخارجية السعودية على موقع "إكس".
ومن جانبه، قال فيصل بن فرحان، إن الرياض تؤكد أن حل الأزمة السودانية لن يتحقق إلا سياسيا بين السودانيين أنفسهم، مشدد على ضرورة أن يلتزم أي حل باحترام سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مسؤول سابق في حكومة الخرطوم لـ"سبوتنيك": "ميثاق السودان" يعبر عن الشعب لكن لن يوقف الحرب
12 مايو, 17:17 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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