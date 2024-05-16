أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش قمة البحرين

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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20240516/أبو-الغيط-يستقبل-السكرتير-العام-للأمم-المتحدة-على-هامش-قمة-البحرين-1088893173.html
أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش قمة البحرين
أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش قمة البحرين
سبوتنيك عربي
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة العربية التي تعقد في... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T10:41+0000
2024-05-16T10:41+0000
قمة البحرين
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البحرين
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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء ركز على الوضع المتفاقم في غزة في ضوء تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ومنع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع بما يدفع السكان إلى حافة المجاعة.ونقل رشدي ما عبّر عنه الأمين العام للجامعة العربية من تقدير لمواقف غوتيريش الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة، مؤكداً أن "البوصلة الأخلاقية" للسكرتير العام تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة الدفاع عن هذه القيم في مواجهة الحملة الهمجية التي يباشرها الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر.وأوضح المتحدث الرسمي أن غوتيريش عبّر من جانبه عن أن مشاركته في قمة المنامة تأتي أساساً للتأكيد على تضامنه مع الجامعة العربية، متمنيا النجاح والتوفيق لقمة المنامة.وقال رشدي إن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات العربية، وبخاصة الوضع الخطير في السودان، والذي ينذر بمزيد من التدهور من الناحية الإنسانية، لاسيما في شمال دارفور، وجدد الطرفان دعوتهما لوقف اطلاق النار بشكل فوري لتجنيب السودانيين أزمة انسانية تشتد وطأتها كل يوم.يذكر أن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي كان قد وافق، أمس الأربعاء، على عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على مراحل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" وافق على عملية عسكرية في مدينة رفح ولكن على مراحل.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى، حيث الأحياء الشرقية من مدينة رفح ومعبر رفح، وأنه الليلة، انضم لواء الكوماندوز من الجيش الإسرائيلي إلى اللواءين 401 وجفعاتي.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في انتظار الموافقة على توسيع العملية العسكرية من القيادات السياسية في تل أبيب.
https://sarabic.ae/20240516/الولايات-المتحدة-تعلن-تثبيت-الرصيف-البحري-المؤقت-على-شاطئ-غزة-1088888043.html
https://sarabic.ae/20240515/وسط-عاصفة-كبيرة-وزراء-إسرائيليون-يطالبون-بإقالة-غالانت-بشأن-تصريحاته-عن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088874885.html
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قمة البحرين, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, البحرين
قمة البحرين, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, البحرين

أبو الغيط يستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش قمة البحرين

10:41 GMT 16.05.2024
© Sputnikأبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة العربية التي تعقد في المنامة، اليوم 16 مايو/أيار الجاري.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء ركز على الوضع المتفاقم في غزة في ضوء تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ومنع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع بما يدفع السكان إلى حافة المجاعة.
ونقل رشدي ما عبّر عنه الأمين العام للجامعة العربية من تقدير لمواقف غوتيريش الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة، مؤكداً أن "البوصلة الأخلاقية" للسكرتير العام تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة الدفاع عن هذه القيم في مواجهة الحملة الهمجية التي يباشرها الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر.
مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية تصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة في 23 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الولايات المتحدة تعلن تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة
08:14 GMT
وأوضح المتحدث الرسمي أن غوتيريش عبّر من جانبه عن أن مشاركته في قمة المنامة تأتي أساساً للتأكيد على تضامنه مع الجامعة العربية، متمنيا النجاح والتوفيق لقمة المنامة.
وقال رشدي إن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات العربية، وبخاصة الوضع الخطير في السودان، والذي ينذر بمزيد من التدهور من الناحية الإنسانية، لاسيما في شمال دارفور، وجدد الطرفان دعوتهما لوقف اطلاق النار بشكل فوري لتجنيب السودانيين أزمة انسانية تشتد وطأتها كل يوم.
يذكر أن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي كان قد وافق، أمس الأربعاء، على عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على مراحل.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وسط عاصفة كبيرة.. وزراء إسرائيليون يطالبون بإقالة غالانت بشأن تصريحاته عن اليوم التالي للحرب على غزة
أمس, 18:27 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" وافق على عملية عسكرية في مدينة رفح ولكن على مراحل.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى، حيث الأحياء الشرقية من مدينة رفح ومعبر رفح، وأنه الليلة، انضم لواء الكوماندوز من الجيش الإسرائيلي إلى اللواءين 401 وجفعاتي.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بات في انتظار الموافقة على توسيع العملية العسكرية من القيادات السياسية في تل أبيب.
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