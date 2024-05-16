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https://sarabic.ae/20240516/إسبانيا-ترفض-رسو-سفينة-محملة-بالأسلحة-متجهة-إلى-إسرائيل-1088909280.html
إسبانيا ترفض رسو سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل
إسبانيا ترفض رسو سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بأن ترسو في ميناء قرطاجنة، جنوب شرق البلاد. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T18:47+0000
2024-05-16T18:47+0000
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وكتب عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن السفينة "ماريان دانيكا" كانت تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالوصول إلى قرطاجنة في 21 مايو/ أيار الجاري.وكانت سفينة "ماريان دانيكا" تحمل قرابة 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240412/أيرلندا-وإسبانيا-تبحثان-خطة-مشتركة-للاعتراف-بدولة-فلسطين-1087936819.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

إسبانيا ترفض رسو سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل

18:47 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / LUIS ACOSTAميناء قرطاجنة، إسبانيا
ميناء قرطاجنة، إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
ميناء قرطاجنة، إسبانيا
© AFP 2023 / LUIS ACOSTA
تابعنا عبر
أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بأن ترسو في ميناء قرطاجنة، جنوب شرق البلاد.
وكتب عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن السفينة "ماريان دانيكا" كانت تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالوصول إلى قرطاجنة في 21 مايو/ أيار الجاري.
وكانت سفينة "ماريان دانيكا" تحمل قرابة 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".
وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
أيرلندا وإسبانيا تبحثان خطة مشتركة للاعتراف بدولة فلسطين
12 أبريل, 17:40 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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