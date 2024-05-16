https://sarabic.ae/20240516/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-مواد-مخدرة-قادمة-من-سوريا-1088914722.html

الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، مشيرًا إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T21:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري بالجيش الأردني قوله: "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء اليوم الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".وأضاف: "أسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وضبط عدد من الأسلحة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وتابع: "القوات المسلحة الأردنية تسخر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.وشنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.

https://sarabic.ae/20240218/الجيش-الأردني-مقتل-5-وإصابة-4-في-عملية-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-من-سوريا-1086191062.html

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