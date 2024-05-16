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الرئيس التونسي يكلف باستدعاء سفراء أجانب احتجاجا على التدخل في شؤون البلاد الداخلية
الرئيس التونسي يكلف باستدعاء سفراء أجانب احتجاجا على التدخل في شؤون البلاد الداخلية
سبوتنيك عربي
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، باستدعاء عدد من سفراء الدول الأجانب لإبلاغهم احتجاج بلاده على التدخل في شؤون تونس الداخلية. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T15:47+0000
2024-05-16T15:47+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
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وقال في حديثه لمنير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن "ما يفعله عدد من الدول الأجانب هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية، وتونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها".كما لفت سعيد إلى أن "تونس لم نتدخل في شؤون تلك البلدان، حينما اعتقلوا المحتجين، بل سحبوا منهم حتى شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا ببلدانهم وبحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.وتابع: "أما من اختار العمالة والخيانة والاعتداء على الدولة التونسية وعلى قوانينها، فإننا نستعيذ برب الفلق من شر ما خلق وندعو الى تطبيق القانون راق هذا أو لم يرق لمن يدعي أنه قد أصيب في الداخل وفي الخارج بأعراض الأرق".
https://sarabic.ae/20240516/محامو-تونس-يحتجون-ويضربون-عن-العمل-بجميع-المحاكم-1088898916.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, الأخبار

الرئيس التونسي يكلف باستدعاء سفراء أجانب احتجاجا على التدخل في شؤون البلاد الداخلية

15:47 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، باستدعاء عدد من سفراء الدول الأجانب لإبلاغهم احتجاج بلاده على التدخل في شؤون تونس الداخلية.
وقال في حديثه لمنير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن "ما يفعله عدد من الدول الأجانب هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية، وتونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها".
كما لفت سعيد إلى أن "تونس لم نتدخل في شؤون تلك البلدان، حينما اعتقلوا المحتجين، بل سحبوا منهم حتى شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا ببلدانهم وبحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.
وتابع لبنرجيبة: "بلغ السفراء بكل وضوح، أن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق، فسيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق، والحق أبلج في دستورنا وفي سائر نصوصنا القانونية".
محامو تونس يحتجون ويضربون عن العمل بجميع المحاكم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
محامو تونس يحتجون ويضربون عن العمل بجميع المحاكم
12:28 GMT
وتابع: "أما من اختار العمالة والخيانة والاعتداء على الدولة التونسية وعلى قوانينها، فإننا نستعيذ برب الفلق من شر ما خلق وندعو الى تطبيق القانون راق هذا أو لم يرق لمن يدعي أنه قد أصيب في الداخل وفي الخارج بأعراض الأرق".
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