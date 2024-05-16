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العراق يعلن إقامة القمة العربية المقبلة على أراضيه بعد تنازل سوريا عن استضافتها... فيديو
العراق يعلن إقامة القمة العربية المقبلة على أراضيه بعد تنازل سوريا عن استضافتها... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
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العراق
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جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع قمة الرؤساء العرب في البحرين، اليوم الخميس.وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في العاصمة بغداد".وأتم قائلا: "نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوماً على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولاً إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة".واختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات القمة العربية الـ 33.وكان من أبرز مطالب البيان الختامي للقمة، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار في غزة ونشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضية الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20240516/البيان-الختامي-للقمة-العربية-يدعو-لنشر-قوات-حماية-وحفظ-سلام-دولية-بفلسطين-لحين-تنفيذ-حل-الدولتين-1088902392.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, قمة البحرين
العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, قمة البحرين

العراق يعلن إقامة القمة العربية المقبلة على أراضيه بعد تنازل سوريا عن استضافتها... فيديو

18:02 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
تابعنا عبر
أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع قمة الرؤساء العرب في البحرين، اليوم الخميس.
وقال رشيد، في كلمته: "أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الـ 34 عام 2025 لصالح العراق".
وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في العاصمة بغداد".
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
البيان الختامي للقمة العربية يدعو لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين
14:24 GMT
وأتم قائلا: "نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوماً على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولاً إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة".
واختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات القمة العربية الـ 33.
وكان من أبرز مطالب البيان الختامي للقمة، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار في غزة ونشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضية الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطينية.
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