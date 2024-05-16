https://sarabic.ae/20240516/القوات-المصرية-والبريطانية-تنفذان-تدريب-مدافع-الإسكندرية-1088895064.html
القوات المصرية والبريطانية تنفذان تدريب "مدافع الإسكندرية"
القوات المصرية والبريطانية تنفذان تدريب "مدافع الإسكندرية"
سبوتنيك عربي
نفذت كل من القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية " الذي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية شمالي مصر. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T11:39+0000
2024-05-16T11:39+0000
2024-05-16T12:42+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن التدريب المشترك جاء استمرارا لخطة التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.تضمن "مدافع الإسكندرية" تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، والتدريب على الإسعافات الأولية. يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على أهمية إعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الوزير شكري، التقى نظيره البريطاني، على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتناولا تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة"، مؤكدين أهمية استمرار العمل سوياً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة".وأكد شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20240118/الجيش-المصري-يتصدر-قائمة-أقوى-الجيوش-العربية-في-2024-1085146232.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا
القوات المصرية والبريطانية تنفذان تدريب "مدافع الإسكندرية"
11:39 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 12:42 GMT 16.05.2024)
نفذت كل من القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية " الذي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية شمالي مصر.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن التدريب المشترك جاء استمرارا لخطة التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.
تضمن "مدافع الإسكندرية" تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، والتدريب على الإسعافات الأولية.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، على أهمية إعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الوزير شكري، التقى نظيره البريطاني،
على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتناولا تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة"، مؤكدين أهمية استمرار العمل سوياً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة".
وأكد شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بحسب البيان.