بوتين: موسكو وبكين تكتسبان قدرا كبيرا من التعاون العملي
04:34 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 05:45 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن موسكو وبكين تمكنتا من تحقيق قدر كبير من التعاون العملي.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين: "لقد حققت موسكو وبكين بالفعل قدرًا كبيرًا من التعاون العملي".
وأشار بوتين إلى أنه في عام 2023، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو الربع ووصل إلى مستوى جيد قدره 227 مليار دولار.
وأكد الرئيس الروسي أن الصين هي الشريك الرئيسي لروسيا في المجال التجاري والاقتصادي. "وفقًا لنتائج العام الماضي، تقدمت روسيا إلى المركز الرابع في قائمة الدول الشريكة التجارية للصين، والموافقة على خطة تطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030 بعد زيارتكم لموسكو في مارس 2023 لعبت دورًا مباشر في ذلك".
وحدد الرئيس الروسي الطاقة والصناعة والزراعة من بين الأولويات. وأوضح بوتين: "لقد بدأنا الحديث عن ذلك في الطريق". وبشكل منفصل، أشار الرئيس إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وبناء البنية التحتية والنقل، الاتصالات آخذة في التوسع. ووفقًا لاتفاقنا سنعقد في 2024-2025 سنوات ثقافية متبادلة بين روسيا والصين".
وفي بداية المحادثات، رحّب بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بداية المحادثات، وقال بوتين إنه سعيد بصدق لعودته إلى الصين المضيافة بين أصدقائه بعد ستة أشهر. وقال بوتين للرئيس الصيني: "أشكركم على رسالة التهنئة بمناسبة إعادة انتخابي رئيسًا لروسيا وأشكركم جزيل الشكر على الدعوة".
وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.