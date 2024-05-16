https://sarabic.ae/20240516/تونس-سترفع-علمها-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-2024-بعد-رفع-الحظر-عن-وكالتها-لـمكافحة-المنشطات-1088889842.html
تونس سترفع علمها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد رفع الحظر عن وكالتها لـ"مكافحة المنشطات"
تونس سترفع علمها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد رفع الحظر عن وكالتها لـ"مكافحة المنشطات"
سبوتنيك عربي
رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" العقوبات التي فرضتها على نظيرتها التونسية قبل أسبوعين، على أن تتمكن تونس من رفع علمها في دورة الألعاب الأولمبية... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T09:18+0000
2024-05-16T09:18+0000
2024-05-16T09:18+0000
مجتمع
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قيس سعيد
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وذكرت قناة فرانس 24، مساء أمس الأربعاء، أن الوكالة الدولية "وادا" قد اتخذت قرار رفع العقوبات عن تونس، بعدما نجحت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات "في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال" عبر مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.ولفتت إلى أن الوكالة التونسية قد أزيلت من لائحة غير الممتثلين للوكالة الدولية بمفعول فوري بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لـ"وادا".ويشار إلى أن الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية نتيجة "لعدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".وبناء على ذلك، مُنعت تونس من استضافة بطولات عالمية أو إقليمية أو قارية ورفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا".وكان قيس سعيد، الرئيس التونسي، قد حَّل في 11 أيار/مايو الجاري، مكتب اتحاد السباحة وأقال مسؤولين آخرين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذك في أعقاب حجب العلم التونسي والذي جاء بناء على للامتثال لعقوبات وكالة "وادا" خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.
https://sarabic.ae/20240511/قيس-سعيد-يأمر-بحل-اتحاد-السباحة-بعد-واقعة-العلم-التونسي-1088735671.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, تونس, الأخبار, قيس سعيد
أخبار تونس اليوم, تونس, الأخبار, قيس سعيد
تونس سترفع علمها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد رفع الحظر عن وكالتها لـ"مكافحة المنشطات"
رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" العقوبات التي فرضتها على نظيرتها التونسية قبل أسبوعين، على أن تتمكن تونس من رفع علمها في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وذكرت قناة
فرانس 24، مساء أمس الأربعاء، أن الوكالة الدولية "وادا" قد اتخذت قرار رفع العقوبات عن تونس، بعدما نجحت الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات "في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال" عبر مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.
ولفتت إلى أن الوكالة التونسية قد أزيلت من لائحة غير الممتثلين للوكالة الدولية بمفعول فوري بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لـ"وادا".
ويشار إلى أن الوكالة العالمية
قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية نتيجة "لعدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وبناء على ذلك، مُنعت تونس من استضافة بطولات عالمية أو إقليمية أو قارية ورفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا".
وكان قيس سعيد
، الرئيس التونسي، قد حَّل في 11 أيار/مايو الجاري، مكتب اتحاد السباحة وأقال مسؤولين آخرين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذك في أعقاب حجب العلم التونسي والذي جاء بناء على للامتثال لعقوبات وكالة "وادا" خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.