دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم

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بث مباشر للقمة العربية الـ33 في البحرين... ملفات ساخنة على طاولة النقاش
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مدار الليل والنهار
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ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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29 د
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خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
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لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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150 د
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183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
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29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240516/دراسة-جديدة-تنفي-أحد-المعتقدات-الخاطئة-عن-النوم-1088883159.html
دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم
دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم
سبوتنيك عربي
نفت دراسة جديدة نشرتها إحدى أشهر المعتقدات عن النوم والتي استمرت لعقود، حيث كشفت عن أن النوم ربما لا يساعد في طرد السموم والنفايات اليومية من الدماغ. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T06:52+0000
2024-05-16T06:52+0000
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وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعدما أجروا أبحاث على أدمغة بعض الفئران، نشروا نتائجها في مجلة "Nature Neuroscience، وأشاروا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن للنوم العديد من الفوائد المحتملة، بدءا من تعزيز الذكريات وحتى تحسين الصحة العقلية التي لا ينبغي لنا أن نتجاهلها. تأتي هذه الدراسة لتنفي معتقد استمر لعقود يفيد بأن النوم يساعد الدماغ على التخلص من السموم، وذلك بعدما أجريت الدراسة على الفئران، وتبين أن إزالة السموم قد لا يكون سببا رئيسيا للنوم.من جانبه، قال البروفيسور نيك فرانكس، أستاذ الفيزياء الحيوية والتخدير في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، والمشارك في الدراسة، إنه "إذا كنت محرومًا من النوم، فإن أشياء لا حصر لها تسوء، فلن تتذكر الأشياء بوضوح وسهولة، ويكون التنسيق بين اليد والعين ضعيفا". واستخدم الباحثون صبغة الفلورسنت لدراسة أدمغة الفئران، حيث سمح لهم ذلك بمعرفة مدى سرعة انتقال الصبغة من التجاويف المملوءة بالسوائل، والتي تسمى البطينين، إلى مناطق أخرى في الدماغ، ومكنهم من قياس معدل إزالة الصبغة من الدماغ مباشرة، وتبين أن تصفية الصبغة انخفضت بنحو 30% في الفئران النائمة، و50% في الفئران التي كانت تحت التخدير، مقارنة بالفئران التي ظلت مستيقظة.يشار إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم هو مرض شائع في العصر الحديث، إذا كنت لا تحصل دائمًا على عدد ساعات النوم التي تريدها، فربما كنت قلقا بشأن أخبار دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وقام الباحثون بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة تعمل كمورد عالمي للبحوث الصحية والطبية، وقد نظروا في معلومات من 247867 شخصًا بالغًا، تابعوا نتائجهم الصحية لأكثر من عقد من الزمن.وأراد الباحثون فهم الارتباط بين مدة النوم ومرض السكري من النوع الثاني، وما إذا كان اتباع نظام غذائي صحي يقلل من آثار النوم القصير على خطر الإصابة بالسكري، وذلك وفقا لدراسة نرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.كجزء من مشاركتهم في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، سُئل المشاركون تقريبًا عن مقدار النوم الذي يحصلون عليه خلال 24 ساعة، وكان معدل النوم من سبع إلى ثماني ساعات ويعتبر نومًا طبيعيًا.
https://sarabic.ae/20240325/طبيب-يتحدث-عن-مخاطر-النوم-على-البطن-1087355841.html
https://sarabic.ae/20240129/اضطرابات-النوم-1085534532.html
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علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

دراسة جديدة تنفي أحد المعتقدات الخاطئة عن النوم

06:52 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Илья Питалев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نفت دراسة جديدة نشرتها إحدى أشهر المعتقدات عن النوم والتي استمرت لعقود، حيث كشفت عن أن النوم ربما لا يساعد في طرد السموم والنفايات اليومية من الدماغ.
وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعدما أجروا أبحاث على أدمغة بعض الفئران، نشروا نتائجها في مجلة "Nature Neuroscience، وأشاروا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن للنوم العديد من الفوائد المحتملة، بدءا من تعزيز الذكريات وحتى تحسين الصحة العقلية التي لا ينبغي لنا أن نتجاهلها.
تأتي هذه الدراسة لتنفي معتقد استمر لعقود يفيد بأن النوم يساعد الدماغ على التخلص من السموم، وذلك بعدما أجريت الدراسة على الفئران، وتبين أن إزالة السموم قد لا يكون سببا رئيسيا للنوم.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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من جانبه، قال البروفيسور نيك فرانكس، أستاذ الفيزياء الحيوية والتخدير في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، والمشارك في الدراسة، إنه "إذا كنت محرومًا من النوم، فإن أشياء لا حصر لها تسوء، فلن تتذكر الأشياء بوضوح وسهولة، ويكون التنسيق بين اليد والعين ضعيفا".
واستخدم الباحثون صبغة الفلورسنت لدراسة أدمغة الفئران، حيث سمح لهم ذلك بمعرفة مدى سرعة انتقال الصبغة من التجاويف المملوءة بالسوائل، والتي تسمى البطينين، إلى مناطق أخرى في الدماغ، ومكنهم من قياس معدل إزالة الصبغة من الدماغ مباشرة، وتبين أن تصفية الصبغة انخفضت بنحو 30% في الفئران النائمة، و50% في الفئران التي كانت تحت التخدير، مقارنة بالفئران التي ظلت مستيقظة.
يشار إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم هو مرض شائع في العصر الحديث، إذا كنت لا تحصل دائمًا على عدد ساعات النوم التي تريدها، فربما كنت قلقا بشأن أخبار دراسة حديثة وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
فوائد النوم أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
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وقام الباحثون بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة تعمل كمورد عالمي للبحوث الصحية والطبية، وقد نظروا في معلومات من 247867 شخصًا بالغًا، تابعوا نتائجهم الصحية لأكثر من عقد من الزمن.
وأراد الباحثون فهم الارتباط بين مدة النوم ومرض السكري من النوع الثاني، وما إذا كان اتباع نظام غذائي صحي يقلل من آثار النوم القصير على خطر الإصابة بالسكري، وذلك وفقا لدراسة نرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
كجزء من مشاركتهم في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، سُئل المشاركون تقريبًا عن مقدار النوم الذي يحصلون عليه خلال 24 ساعة، وكان معدل النوم من سبع إلى ثماني ساعات ويعتبر نومًا طبيعيًا.
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