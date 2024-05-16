وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240516/وزير-المالية-الإسرائيلي-سنلغي-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-تركيا-ردا-على-وقف-أردوغان-الصادرات-لإسرائيل-1088912830.html
وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل
وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن عرضه خطة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، بأن تل أبيب ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T19:41+0000
2024-05-16T19:41+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg
وتابع أنه سيقترح أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا، وذلك ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف الصادرات إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضاف أنه سوف يعرض الخطة المقترحة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، من أجل نيل الموافقة عليها.في سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا، حتى نهاية فترة ولاية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأكد أن "زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا، هي الرد الصهيوني المناسب على الرئيس التركي"، مشيرا إلى أن "أردوغان يقف في طليعة المدافعين عن حركة "حماس" الفلسطينية، التي نفذت المجزرة الرهيبة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ويتحدى في تصريحاته العلنية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق قوله.واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان بوقف الواردات إلى إسرائيل، هو إعلان مقاطعة اقتصادية، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".وتابع مشيرا إلى أن "من الممكن والضروري تنويع مصادر واردات إسرائيل، بالرجوع إلى المنتجات التي تستورد حاليا من تركيا إلى إسرائيل، وذلك من أجل خلق البدائل، وتقليل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الواردات من تركيا".وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في منشوره، أنه "وفقا للمسح الذي أجراه اتحاد المصنعين الإسرائيليين، فإن الدول التي يمكن أن تكون بدائل ذات صلة للمصنعين الإسرائيليين في الواردات، هي الصين، وأوروبا الشرقية، واليونان، وألمانيا، وقبرص، وتايوان، وغيرها".وأعلنت وزارة التجارة التركية، في الشهر الجاري، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقالت وزارة التجارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل"، مشيرة إلى "أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف".وأوضح البيان أن "وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات عبر إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية".وأشار كاتس إلى أنه أصدر "توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى".وخلص بالقول: "نحن نتنصر وهم يخسرون".وكانت وزارة التجارة التركية قررت في 9 نيسان/ أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة وشاملة للفلسطينيين في القطاع.وجاءت قيود تركيا على التجارة مع إسرائيل بعد رفض تل أبيب طلب أنقرة للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240503/أردوغان-وقف-تركيا-التجارة-مع-إسرائيل-سيكون-مثالا-للدول-الأخرى-التي-تشعر-بالقلق-إزاء-الوضع-الحالي-1088509975.html
https://sarabic.ae/20240502/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أصدرنا-تعليمات-بإيجاد-بدائل-للتجارة-مع-تركيا--1088476889.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_3:0:1522:1139_1920x0_80_0_0_c4ff3bf4fadbb1c32723ddec9a3965e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
رجب طيب أردوغان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل

19:41 GMT 16.05.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن عرضه خطة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، بأن تل أبيب ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وتابع أنه سيقترح أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا، وذلك ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف الصادرات إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف أنه سوف يعرض الخطة المقترحة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، من أجل نيل الموافقة عليها.
في سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا، حتى نهاية فترة ولاية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد أن "زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا، هي الرد الصهيوني المناسب على الرئيس التركي"، مشيرا إلى أن "أردوغان يقف في طليعة المدافعين عن حركة "حماس" الفلسطينية، التي نفذت المجزرة الرهيبة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ويتحدى في تصريحاته العلنية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق قوله.
واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان بوقف الواردات إلى إسرائيل، هو إعلان مقاطعة اقتصادية، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".
وتابع مشيرا إلى أن "من الممكن والضروري تنويع مصادر واردات إسرائيل، بالرجوع إلى المنتجات التي تستورد حاليا من تركيا إلى إسرائيل، وذلك من أجل خلق البدائل، وتقليل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الواردات من تركيا".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في منشوره، أنه "وفقا للمسح الذي أجراه اتحاد المصنعين الإسرائيليين، فإن الدول التي يمكن أن تكون بدائل ذات صلة للمصنعين الإسرائيليين في الواردات، هي الصين، وأوروبا الشرقية، واليونان، وألمانيا، وقبرص، وتايوان، وغيرها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
أردوغان: وقف تركيا التجارة مع إسرائيل سيكون مثالا للدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي
3 مايو, 16:33 GMT
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في الشهر الجاري، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل"، مشيرة إلى "أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف".
وأوضح البيان أن "وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".
وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات عبر إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية".
وأشار كاتس إلى أنه أصدر "توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى".
وخلص بالقول: "نحن نتنصر وهم يخسرون".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: أصدرنا تعليمات بإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا
2 مايو, 16:31 GMT
وكانت وزارة التجارة التركية قررت في 9 نيسان/ أبريل الماضي، تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة وشاملة للفلسطينيين في القطاع.
وجاءت قيود تركيا على التجارة مع إسرائيل بعد رفض تل أبيب طلب أنقرة للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала