https://sarabic.ae/20240517/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-مصر-إعادة-فتح-معبر-رفح-بمشاركة-ممثلين-فلسطينيين-وأمميين-1088917655.html
إعلام: إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين
إعلام: إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين
سبوتنيك عربي
قدمت إسرائيل، إلى مصر، خطة لإعادة فتح معبر رفح، وذلك بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأفراد من الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت سيكون تحت إشراف وأمن إسرائيلي. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T06:01+0000
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ونقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع، قوله إنه "بحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، سيتم تخصيص معبر رفح لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة".وأضاف أنه "سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم، بحيث تقوم إسرائيل بفحص الشاحنات قبل دخولها إلى القطاع".وسيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً عند المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز فاصل بين الممثلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي غادرت المعبر.ووفقا للمصدر، سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة حماس. وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح ستكون بمثابة دائرة مراقبة إضافية للتأكد من عدم وجود إرهابيين من حماس بين الذين يغادرون أو يدخلون غزة"، حسب وصفه.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، ما أدى لحدوث أزمة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20240514/مصر-ترد-على-اتهام-وزير-خارجية-إسرائيل-لها-بإغلاق-معبر-رفح-1088836989.html
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين
06:01 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 06:35 GMT 17.05.2024)
قدمت إسرائيل، إلى مصر، خطة لإعادة فتح معبر رفح، وذلك بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأفراد من الأمم المتحدة، وفي ذات الوقت سيكون تحت إشراف وأمن إسرائيلي.
ونقل
موقع "واللا" عن مصدر مطلع، قوله إنه "بحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، سيتم تخصيص معبر رفح لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة".
وأضاف أنه "سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم، بحيث تقوم إسرائيل بفحص الشاحنات قبل دخولها إلى القطاع".
وأوضح المصدر أن "الخطة تتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها".
وسيتمركز موظفو الأمم المتحدة
أيضاً عند المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز فاصل بين الممثلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي غادرت المعبر.
ووفقا للمصدر، سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة حماس.
وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح ستكون بمثابة دائرة مراقبة إضافية للتأكد من عدم وجود إرهابيين من حماس بين الذين يغادرون أو يدخلون غزة"، حسب وصفه.
كما أكد المصدر المطلع على تفاصيل الخطة أن "هدفها الرئيسي هو إخراج حماس بشكل نهائي من معبر رفح".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، ما أدى لحدوث أزمة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.