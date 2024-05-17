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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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الجيش الأمريكي يعلن تفريغ أول شحنة مساعدات على الميناء العائم في غزة
الجيش الأمريكي يعلن تفريغ أول شحنة مساعدات على الميناء العائم في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T10:00+0000
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وقالت "سنتكوم" في بيان: "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غزة (06:00 توقيت غرينتش)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عدم وصول أي قوات أمريكية إلى شاطئ غزة.وأضافت أن "ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".وأوضحت أن "المساعدات تشمل مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ قطاع غزة، تمهيدا لإدخال المساعدات إلى القطاع.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20240401/خبير-لـسبوتنيك-ميناء-غزة-البحري-مشروع-إسرائيلي-بأياد-أمريكية-1087571722.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن تفريغ أول شحنة مساعدات على الميناء العائم في غزة

10:00 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 17.05.2024)
© AFP 2023تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة.
وقالت "سنتكوم" في بيان: "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غزة (06:00 توقيت غرينتش)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عدم وصول أي قوات أمريكية إلى شاطئ غزة.
وأضافت أن "ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".
وأوضحت أن "المساعدات تشمل مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية".
ميناء غزة والصيادون الفلسطينيون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك: ميناء غزة البحري مشروع إسرائيلي بأياد أمريكية
1 أبريل, 09:26 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ قطاع غزة، تمهيدا لإدخال المساعدات إلى القطاع.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
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