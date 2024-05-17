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القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
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30 د
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36 د
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31 د
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150 د
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183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20240517/الصمت-حين-يتحدث-وزيرة-بريطانية-سابقة-تصاب-بالصدمة-من-رد-محتجين-ضد-حرب-غزة-فيديو-1088932580.html
"الصمت حين يتحدث"... وزيرة بريطانية سابقة تصاب بالصدمة من رد محتجين ضد حرب غزة... فيديو
"الصمت حين يتحدث"... وزيرة بريطانية سابقة تصاب بالصدمة من رد محتجين ضد حرب غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
بثت قناة بريطانية مقطع فيديو يظهر فيه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان وهي تحاول جاهدة من أجل التحدث إلى المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، لكنهم... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T11:54+0000
2024-05-17T11:54+0000
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الوزيرة مؤيدة لمشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وهي داعمة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة ووصفت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة بـ"مسيرات الكراهية".ووسط الصمت، قالت برافرمان: "أنا مهتمة بمعرفة سبب تغطية وجوهكم. هل هو كوفيد أم إجراء صحي؟". ولكن لم يجب أحد عليهاوقالت: "لا تعليق". وذهبت لمجموعة أخرى وقالت: "أنا حريصة حقا على سماع رسالتكم إلى إسرائيل". ولم يكن هناك أي رد، فحاولت مرة أخرى وقالت: "أنا مهتمة بسماع تعليقاتكم لحماس. هل تعتقدون أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الآن؟".وسألت رجلا مسنًّا يحمل لافتة كتب عليها: "يهودي ضد الإبادة الجماعية". وسألت برافرمان: "هل يمكنني أن أسأل ما هي رسالتك إلى إسرائيل؟"، ليرد عليها بالإشارة إلى اللافتة التي يحملها دون أن يتحدث.
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"الصمت حين يتحدث"... وزيرة بريطانية سابقة تصاب بالصدمة من رد محتجين ضد حرب غزة... فيديو

11:54 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Aijaz Rahiنساء خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن سكوير بارك في نيويورك
نساء خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن سكوير بارك في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
تابعنا عبر
بثت قناة بريطانية مقطع فيديو يظهر فيه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان وهي تحاول جاهدة من أجل التحدث إلى المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، لكنهم تجاهلوها تماما.
الوزيرة مؤيدة لمشروع قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وهي داعمة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة ووصفت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة بـ"مسيرات الكراهية".

وقدمت الوزيرة السابقة نفسها: "مرحبا، أنا سويلا. أنا حريصة على... معرفة آرائكم وعلى ماذا تحتجون"، إلا أن المتظاهرين اكتفوا بالصمت والتحديق بها.

ووسط الصمت، قالت برافرمان: "أنا مهتمة بمعرفة سبب تغطية وجوهكم. هل هو كوفيد أم إجراء صحي؟". ولكن لم يجب أحد عليها
وقالت: "لا تعليق". وذهبت لمجموعة أخرى وقالت: "أنا حريصة حقا على سماع رسالتكم إلى إسرائيل". ولم يكن هناك أي رد، فحاولت مرة أخرى وقالت: "أنا مهتمة بسماع تعليقاتكم لحماس. هل تعتقدون أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الآن؟".
وسألت رجلا مسنًّا يحمل لافتة كتب عليها: "يهودي ضد الإبادة الجماعية". وسألت برافرمان: "هل يمكنني أن أسأل ما هي رسالتك إلى إسرائيل؟"، ليرد عليها بالإشارة إلى اللافتة التي يحملها دون أن يتحدث.
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