https://sarabic.ae/20240517/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنفي-وجود-مؤشرات-على-إطلاق-طائرات-مسيرة-من-محطة-زابوروجيه-1088915619.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي وجود مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة من محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي وجود مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة من محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبرائها لم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على إطلاق طائرات بدون طيار من محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T01:31+0000
2024-05-17T01:31+0000
2024-05-17T01:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان، اليوم الخميس إنه "قام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجولات داخل محيط الموقع والمباني الأخرى المسموح لهم بالوصول إليها لمراقبة الالتزام بالمبادئ الملموسة الخمسة لحماية المحطة [زابوروجيا] أثناء النزاع. ولم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على أنه من الممكن إطلاق طائرات بدون طيار من محطة زابوروجيه".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر أيلول/سبتمبر 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن نظام كييف يحاول خلق تهديدات بحدوث كارثة نووية، عبر مواصلة استهداف المحطة.
https://sarabic.ae/20240425/وحدات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعتزم-إنشاء-قبة-واقية-فوق-مقاطعة-زابوروجيه-1088269072.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي وجود مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة من محطة زابوروجيه
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبرائها لم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على إطلاق طائرات بدون طيار من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة في بيان، اليوم الخميس إنه "قام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجولات داخل محيط الموقع والمباني الأخرى المسموح لهم بالوصول إليها لمراقبة الالتزام بالمبادئ الملموسة الخمسة لحماية المحطة [زابوروجيا] أثناء النزاع. ولم يلاحظوا أي أسلحة ثقيلة أو مؤشرات على أنه من الممكن إطلاق طائرات بدون طيار من محطة زابوروجيه".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر أيلول/سبتمبر 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.
وتقع محطة زابوروجيه النووية
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن نظام كييف يحاول خلق تهديدات بحدوث كارثة نووية، عبر مواصلة استهداف المحطة.