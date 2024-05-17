باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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كواليس السينما
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مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
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29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
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0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
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ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240517/باللون-الأبيض-على-البحر-الأحمر-عرض-أزياء-في-المملكة-العربية-السعودية-1088922253.html
باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية
باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية
2024-05-17T09:46+0000
2024-05-17T09:46+0000
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السعودية
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وشهد أول أيام هذا الأسبوع عرضاً افتتاحياً للأزياء، لسبع علامات تجارية، منها خمس علامات تجارية سعودية، واثنتين أجنبيتين. وفي اليومين التاليين، ينتظر ضيوف هذا المهرجان الثقافي فعاليات جانبية وعروض أزياء تضم مجموعة متنوعة من الأزياء، تشمل المجوهرات، والملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات لمصممين ومصممات سعوديين إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال صناعة الأزياء من حول العالم، حسبما ذكرته وكالة "واس" السعودية.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، بوراك شاكماك، أن هذا الحدث الثقافي الاقتصادي يمثل محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتشجيع المصممين السعوديين على الإبداع ولتعزيز هذه الصناعة والدفع بها للأمام ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضراً في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعباً رئيسياً في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، بما بما يتماشى أيضًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال الثقافي للبلاد.
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باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية
باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

09:46 GMT 17.05.2024
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في البحر الأحمر، مساء أمس الخميس، في جزيرة "أمهات" السعودية، والتابعة لمنتجع "سانت ريجيس" في منطقة البحر الأحمر، والتي تستمر لمدة 3 أيام.
وشهد أول أيام هذا الأسبوع عرضاً افتتاحياً للأزياء، لسبع علامات تجارية، منها خمس علامات تجارية سعودية، واثنتين أجنبيتين. وفي اليومين التاليين، ينتظر ضيوف هذا المهرجان الثقافي فعاليات جانبية وعروض أزياء تضم مجموعة متنوعة من الأزياء، تشمل المجوهرات، والملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات لمصممين ومصممات سعوديين إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال صناعة الأزياء من حول العالم، حسبما ذكرته وكالة "واس" السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، بوراك شاكماك، أن هذا الحدث الثقافي الاقتصادي يمثل محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتشجيع المصممين السعوديين على الإبداع ولتعزيز هذه الصناعة والدفع بها للأمام ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضراً في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعباً رئيسياً في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، بما بما يتماشى أيضًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال الثقافي للبلاد.
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

ضيوف "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

ضيوف &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

ضيوف "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال &quot;أسبوع الموضة في البحر الأحمر&quot;، في منتجع جزيرة &quot;أمهات&quot; على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Fayez Nureldine

تقدم عارضات الأزياء تصاميم خلال "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"، في منتجع جزيرة "أمهات" على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في 16 مايو 2024

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