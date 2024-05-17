https://sarabic.ae/20240517/باللون-الأبيض-على-البحر-الأحمر-عرض-أزياء-في-المملكة-العربية-السعودية-1088922253.html

باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

2024-05-17T09:46+0000

2024-05-17T09:46+0000

2024-05-17T09:46+0000

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وشهد أول أيام هذا الأسبوع عرضاً افتتاحياً للأزياء، لسبع علامات تجارية، منها خمس علامات تجارية سعودية، واثنتين أجنبيتين. وفي اليومين التاليين، ينتظر ضيوف هذا المهرجان الثقافي فعاليات جانبية وعروض أزياء تضم مجموعة متنوعة من الأزياء، تشمل المجوهرات، والملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات لمصممين ومصممات سعوديين إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال صناعة الأزياء من حول العالم، حسبما ذكرته وكالة "واس" السعودية.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، بوراك شاكماك، أن هذا الحدث الثقافي الاقتصادي يمثل محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتشجيع المصممين السعوديين على الإبداع ولتعزيز هذه الصناعة والدفع بها للأمام ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضراً في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعباً رئيسياً في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، بما بما يتماشى أيضًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال الثقافي للبلاد.

السعودية

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باللون الأبيض على البحر الأحمر... عرض أزياء في المملكة العربية السعودية