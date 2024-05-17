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https://sarabic.ae/20240517/برشلونة-يتجه-إلى-إقالة-تشافي-بعدما-باح-بأسرار-أحرجت-البيت-الكتالوني-1088939646.html
"برشلونة" يتجه إلى إقالة تشافي بعدما باح بأسرار أحرجت "البيت الكتالوني"
"برشلونة" يتجه إلى إقالة تشافي بعدما باح بأسرار أحرجت "البيت الكتالوني"
سبوتنيك عربي
يتجه نادي برشلونة الإسباني إلى إقالة مدربه تشافي هرنانديز، بعد أسابيع من العدول عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، حيث بدأ النادي في البحث عن مدرب جديد،... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T14:51+0000
2024-05-17T14:51+0000
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وتحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن رئيس النادي جوان لابورتا بصدد إقالة تشافي، بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب قبل المباراة أمام ألميريا.وأثارت كلمات تشافي غضبا كبيرا لدى رئيس النادي لأنها ليست مجرد كلمات المدرب، حيث تحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.وأضاف تشافي، يوم الأربعاء الماضي: "على جمهور برشلونة أن يفهم، بأننا لسنا في وضع مثل هذه الأندية، وأصر المدرب على تصريحاته يوم الخميس عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا إلى مباراة ألميريا.من جانبها، ذكرت صحيفة ''سبورت'' الكتالونية إن رئيس برشلونة، قرر بالفعل إقالة المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز من منصبه، مشيرةً إلى أن: ''القرار سيعلن رسميا عقب مواجهة رايو فاليكانو في الليغا، الأحد المقبل".يذكر أن تشافي كان قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، قبل أن يعقد جلسة مع لابورتا، ويتم الاتفاق في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على استمراره في قيادة الفريق الكتالوني.
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رياضة, العالم, العالم العربي, أخبار إسبانيا
رياضة, العالم, العالم العربي, أخبار إسبانيا

"برشلونة" يتجه إلى إقالة تشافي بعدما باح بأسرار أحرجت "البيت الكتالوني"

14:51 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Manu Fernandezتشافي هرنانديز
تشافي هرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
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يتجه نادي برشلونة الإسباني إلى إقالة مدربه تشافي هرنانديز، بعد أسابيع من العدول عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، حيث بدأ النادي في البحث عن مدرب جديد، وفق وسائل إعلام إسبانية.
وتحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن رئيس النادي جوان لابورتا بصدد إقالة تشافي، بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب قبل المباراة أمام ألميريا.
وأثارت كلمات تشافي غضبا كبيرا لدى رئيس النادي لأنها ليست مجرد كلمات المدرب، حيث تحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.
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14 يناير, 21:48 GMT
وأضاف تشافي، يوم الأربعاء الماضي: "على جمهور برشلونة أن يفهم، بأننا لسنا في وضع مثل هذه الأندية، وأصر المدرب على تصريحاته يوم الخميس عند سؤاله عن عدم حضور لابورتا إلى مباراة ألميريا.
من جانبها، ذكرت صحيفة ''سبورت'' الكتالونية إن رئيس برشلونة، قرر بالفعل إقالة المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز من منصبه، مشيرةً إلى أن: ''القرار سيعلن رسميا عقب مواجهة رايو فاليكانو في الليغا، الأحد المقبل".
يذكر أن تشافي كان قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، قبل أن يعقد جلسة مع لابورتا، ويتم الاتفاق في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على استمراره في قيادة الفريق الكتالوني.
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