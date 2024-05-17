https://sarabic.ae/20240517/بوتين-يمكن-مد-خط-أنابيب-للنفط-إلى-الصين-بجوار-خط-الغاز-قوة-سيبيريا-2---1088931943.html
بوتين: يمكن مد خط أنابيب للنفط إلى الصين بجوار خط الغاز "قوة سيبيريا 2"
بوتين: يمكن مد خط أنابيب للنفط إلى الصين بجوار خط الغاز "قوة سيبيريا 2"
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن شركة "غازبروم" الروسية ستوافق بالتأكيد على مسارات خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"، وهناك خيارات مختلفة ممكنة، بما في ذلك... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T11:44+0000
2024-05-17T11:44+0000
2024-05-17T11:53+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال الرئيس بوتين: "من المؤكد أن شركة غازبروم وشركات النفط لدينا ستتوصل إلى اتفاق، فهناك طرق مختلفة، وهنا واحدة منها، الطريق عبر منغوليا ("قوة سيبيريا 2")، علاوة على ذلك، من الممكن وضع أنبوب غاز وأنبوب نفط في ممر واحد. يجب على الخبراء أن يقرروا ما هو الأفضل للقيام به".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت في ربط خطوط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" مع "سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك"، عبر بناء قسم "بيلوغورسك-خاباروفسك" بطول أكثر من 800 كيلومتر.جدير بالذكر أن "قوة سيبيريا" هو خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول نحو 3000 كيلومتر.وبدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنويا.
https://sarabic.ae/20240321/غازبروم-تعلن-بدء-ربط-قوة-سيبيريا-مع-خط-أنابيب-الغاز-في-الشرق-الأقصى-1087235726.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين: يمكن مد خط أنابيب للنفط إلى الصين بجوار خط الغاز "قوة سيبيريا 2"
11:44 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 17.05.2024)
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن شركة "غازبروم" الروسية ستوافق بالتأكيد على مسارات خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"، وهناك خيارات مختلفة ممكنة، بما في ذلك خط أنابيب نفط للإمدادات إلى الصين يمكن مده بجانبه.
وقال الرئيس بوتين: "من المؤكد أن شركة غازبروم وشركات النفط لدينا ستتوصل إلى اتفاق، فهناك طرق مختلفة، وهنا واحدة منها، الطريق عبر منغوليا ("قوة سيبيريا 2")، علاوة على ذلك، من الممكن وضع أنبوب غاز وأنبوب نفط في ممر واحد. يجب على الخبراء أن يقرروا ما هو الأفضل للقيام به".
وأضاف: "من الممكن امتلاك أسطول ناقلات النفط على طول طريق بحر الشمال وإعداده افتراضيًا مثل الأنبوب. كل الخيارات ممكنة، جميع الخيارات مقبولة ومجدية اقتصاديًا. أنت بحاجة إلى الخيار الأفضل، وأنا متأكد من أن هذا ينجح وسيتم الانتهاء منه".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت في ربط خطوط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"
مع "سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك"، عبر بناء قسم "بيلوغورسك-خاباروفسك" بطول أكثر من 800 كيلومتر.
جدير بالذكر أن "قوة سيبيريا" هو خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول نحو 3000 كيلومتر.
وبدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"
، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".
ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري
ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.
ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنويا.