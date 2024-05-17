https://sarabic.ae/20240517/حزب-الله-يعلن-شن-هجوم-جوي-على-مقر-كتيبة-مدفعية-للجيش-الإسرائيلي-1088918219.html

"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي على مقر كتيبة مدفعية للجيش الإسرائيلي

"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي على مقر كتيبة مدفعية للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أنه شن هجوما جويا بالمسيرات على ما وصفه بأنه المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" في جعتون شمالي إسرائيل، مشيراً... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T06:39+0000

2024-05-17T06:39+0000

2024-05-17T06:39+0000

طوفان الأقصى

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg

وأضاف الحزب، في بيان، أنه تم استهداف خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود الكتيبة، فأصاب الهجوم أهدافه ‏بدقة وأوقع عدداً من عناصر وضباط الكتيبة بين قتيلٍ وجريح.وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن "العملية جاءت دعما للشعب الشعب الفلسطيني في غزة، وردا على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الخميس، وفاة اثنين من مقاتليه في ضربات إسرائيلية جنوبي لبنان.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح، وفق الجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sarabic.ae/20240515/حزب-الله-يطلق-أكثر-من-100-صاروخ-على-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-فيديو-1088859164.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار