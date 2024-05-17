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بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
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https://sarabic.ae/20240517/حزب-الله-يعلن-شن-هجوم-جوي-على-مقر-كتيبة-مدفعية-للجيش-الإسرائيلي-1088918219.html
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي على مقر كتيبة مدفعية للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي على مقر كتيبة مدفعية للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أنه شن هجوما جويا بالمسيرات على ما وصفه بأنه المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" في جعتون شمالي إسرائيل، مشيراً... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T06:39+0000
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وأضاف الحزب، في بيان، أنه تم استهداف خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود الكتيبة، فأصاب الهجوم أهدافه ‏بدقة وأوقع عدداً من عناصر وضباط الكتيبة بين قتيلٍ وجريح.وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن "العملية جاءت دعما للشعب الشعب الفلسطيني في غزة، وردا على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الخميس، وفاة اثنين من مقاتليه في ضربات إسرائيلية جنوبي لبنان.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح، وفق الجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240515/حزب-الله-يطلق-أكثر-من-100-صاروخ-على-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-فيديو-1088859164.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي على مقر كتيبة مدفعية للجيش الإسرائيلي

06:39 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أنه شن هجوما جويا بالمسيرات على ما وصفه بأنه المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" في جعتون شمالي إسرائيل، مشيراً إلى مقتل وجرح عدد من أفراد الكتيبة.
وأضاف الحزب، في بيان، أنه تم استهداف خيم استقرار ومبيت ضباط وجنود الكتيبة، فأصاب الهجوم أهدافه ‏بدقة وأوقع عدداً من عناصر وضباط الكتيبة بين قتيلٍ وجريح.
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن "العملية جاءت دعما للشعب الشعب الفلسطيني في غزة، وردا على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا".
وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الخميس، وفاة اثنين من مقاتليه في ضربات إسرائيلية جنوبي لبنان.
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
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وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح، وفق الجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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