https://sarabic.ae/20240517/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-شائعة-تصدير-الأسلحة-إلى-روسيا-هي-المفارقة-الأكثر-سخافة-1088947913.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: شائعة تصدير الأسلحة إلى روسيا هي "المفارقة الأكثر سخافة"
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: شائعة تصدير الأسلحة إلى روسيا هي "المفارقة الأكثر سخافة"
سبوتنيك عربي
نفت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الشكوك بأن بيونغ يانغ تصدر أسلحتها إلى روسيا. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T19:44+0000
2024-05-17T19:44+0000
2024-05-17T19:44+0000
كوريا الشمالية
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وقالت جونغ، في بيان لها: "لن أقدم تفسيرا آخر لذلك، ولكني أشعر بالحاجة إلى إدراك حقيقة أن القوى المعادية تضلل الرأي العام بإشاعة كاذبة، مفادها أن أنظمة الأسلحة التي تنتجها كوريا الشمالية "مخصصة للتصدير إلى روسيا"، وفقا لبيان من وكالة الأنباء الكورية المركزية.وتابعت: "كما ذكرنا عدة مرات، فإن الشائعة المتعلقة بصفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، المنسوجة من وجهة نظر وخيال خاطئين، هي المفارقة الأكثر سخافة، التي لا تستحق أي تقييم أو تفسير".وأوضحت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن "الأنشطة المتنوعة الأخيرة في قطاع الدفاع الوطني لدينا، تتماشى مع الخطة الخمسية لتطوير دفاعنا الوطني، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة القتالية لجيشنا من الألف إلى الياء".وأردفت: "ونحن لا نخفي حقيقة أن مثل هذه الأسلحة ستستخدم لمنع كوريا الجنوبية من الانخراط في أي تفكير خامل".وتابعت أن "الأمر الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا ليس "الإعلان" أو "تصدير" شيء ما، بل هو أن نجعل الاستعداد الحربي والردع الحربي لجيشنا أكثر كمالا من حيث الجودة والكمية".
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, روسيا
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, روسيا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: شائعة تصدير الأسلحة إلى روسيا هي "المفارقة الأكثر سخافة"
نفت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الشكوك بأن بيونغ يانغ تصدر أسلحتها إلى روسيا.
وقالت جونغ، في بيان لها: "لن أقدم تفسيرا آخر لذلك، ولكني أشعر بالحاجة إلى إدراك حقيقة أن القوى المعادية تضلل الرأي العام بإشاعة كاذبة، مفادها أن أنظمة الأسلحة التي تنتجها كوريا الشمالية "مخصصة للتصدير إلى روسيا"، وفقا لبيان من وكالة
الأنباء الكورية المركزية.
وتابعت: "كما ذكرنا عدة مرات، فإن الشائعة المتعلقة بصفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، المنسوجة من وجهة نظر وخيال خاطئين، هي المفارقة الأكثر سخافة، التي لا تستحق أي تقييم أو تفسير".
وشددت على أن "تكنولوجيا أنظمة الأسلحة التي قامت كوريا الشمالية بتطويرها وتحديثها مؤخرا لا يمكن أن تكون مفتوحة للجمهور، وبالتالي لا يمكن مناقشة إمكانية التصدير في حد ذاتها".
وأوضحت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن "الأنشطة المتنوعة الأخيرة في قطاع الدفاع الوطني لدينا، تتماشى مع الخطة الخمسية لتطوير دفاعنا الوطني، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة القتالية لجيشنا من الألف إلى الياء".
وأردفت: "ونحن لا نخفي حقيقة أن مثل هذه الأسلحة ستستخدم لمنع كوريا الجنوبية من الانخراط في أي تفكير خامل".
وتابعت أن "الأمر الأكثر إلحاحا بالنسبة لنا ليس "الإعلان" أو "تصدير" شيء ما، بل هو أن نجعل الاستعداد الحربي والردع الحربي لجيشنا أكثر كمالا من حيث الجودة والكمية".