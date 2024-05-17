https://sarabic.ae/20240517/مراسل-سبوتنيك-غارة-إسرائيلية-تستهدف-منطقة-المصنع-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1088941465.html
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T15:51+0000
2024-05-17T15:51+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد، ظهر اليوم الجمعة".وأوضح المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من معبر "المصنع" اللبناني الحدودي مع سوريا.وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين وإصابة آخر كانوا داخل السيارة التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي، أثناء السيارة المستهدفة كانت تسلك طريق (مجدل – المصنع) في منطقة البقاع الأوسط، المحاذي للحدود السورية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
15:51 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 16:17 GMT 17.05.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد، ظهر اليوم الجمعة".
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الجهة المقابلة من الحدود السورية مع لبنان.
وأوضح المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من معبر "المصنع" اللبناني الحدودي مع سوريا.
وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين وإصابة آخر كانوا داخل السيارة التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي، أثناء السيارة المستهدفة كانت تسلك طريق (مجدل – المصنع) في منطقة البقاع الأوسط، المحاذي للحدود السورية.