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غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T15:51+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد، ظهر اليوم الجمعة".وأوضح المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من معبر "المصنع" اللبناني الحدودي مع سوريا.وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين وإصابة آخر كانوا داخل السيارة التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي، أثناء السيارة المستهدفة كانت تسلك طريق (مجدل – المصنع) في منطقة البقاع الأوسط، المحاذي للحدود السورية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية

15:51 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 16:17 GMT 17.05.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد، ظهر اليوم الجمعة".

وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "المصنع" على الجهة المقابلة من الحدود السورية مع لبنان.

وأوضح المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من معبر "المصنع" اللبناني الحدودي مع سوريا.
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19 مارس, 21:44 GMT
وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة شخصين وإصابة آخر كانوا داخل السيارة التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي، أثناء السيارة المستهدفة كانت تسلك طريق (مجدل – المصنع) في منطقة البقاع الأوسط، المحاذي للحدود السورية.
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