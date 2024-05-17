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مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه
مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه
سبوتنيك عربي
أكد عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قرار حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة،... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T17:55+0000
2024-05-17T17:55+0000
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ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول الكبير، أن "توسيع عملية رفح بشكل أكبر سيدفع زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، إلى مضاعفة رفضه الحالي للتسوية، ما يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".ويرى المسؤول أن "الاستراتيجية الوحيدة التي ستعمل في هذه المرحلة لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه، ستكون إذا قدمت إسرائيل بديلا قابلا للتطبيق لحكم "حماس" في غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعد هذه هي أول تحذيرات تصدر – وإن كانت بشكل مجهول – من قبل عضو كبير في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك، رونين بار، وقائد جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون.وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق، أن مثل هذه المحادثات المتعلقة بإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب قبل تفكيك حركة "حماس"، هي محادثات عقيمة، لأنه لن يوافق أحد على تولي زمام الأمور، طالما بقيت "حماس" في الصورة، وفق قوله.وأصر نتنياهو وأعضاء آخرون في الحكومة الإسرائيلية على أن الضغط العسكري، مثل العملية العسكرية في رفح، هو الذي سيقنع "حماس" بالموافقة على صفقة المحتجزين.
https://sarabic.ae/20240512/جنرال-إسرائيلي-علينا-الاكتفاء-بما-حققناه-من-إنجازات-عسكرية-في-غزة-والأولوية-لإعادة-المحتجزين-1088753793.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

17:55 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
يحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أكد عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قرار حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سيعرض حياة المحتجزين للخطر.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول الكبير، أن "توسيع عملية رفح بشكل أكبر سيدفع زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، إلى مضاعفة رفضه الحالي للتسوية، ما يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".
ويرى المسؤول أن "الاستراتيجية الوحيدة التي ستعمل في هذه المرحلة لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه، ستكون إذا قدمت إسرائيل بديلا قابلا للتطبيق لحكم "حماس" في غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعد هذه هي أول تحذيرات تصدر – وإن كانت بشكل مجهول – من قبل عضو كبير في فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك، رونين بار، وقائد جيش الدفاع الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون.
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جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين
12 مايو, 05:59 GMT
وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق، أن مثل هذه المحادثات المتعلقة بإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب قبل تفكيك حركة "حماس"، هي محادثات عقيمة، لأنه لن يوافق أحد على تولي زمام الأمور، طالما بقيت "حماس" في الصورة، وفق قوله.
وأصر نتنياهو وأعضاء آخرون في الحكومة الإسرائيلية على أن الضغط العسكري، مثل العملية العسكرية في رفح، هو الذي سيقنع "حماس" بالموافقة على صفقة المحتجزين.
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