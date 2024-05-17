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مصر ترد على جدل اكتشاف "هيكل ضخم" بالقرب من الهرم الأكبر
مصر ترد على جدل اكتشاف "هيكل ضخم" بالقرب من الهرم الأكبر
سبوتنيك عربي
حسمت مصر صحة تقارير متداولة في الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف إحدى البعثات العلمية لهيكل أو مجسم ضخم، بالقرب من هرم خوفو الأكبر في محافظة الجيزة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T15:15+0000
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ونفت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، ما ورد في تلك التقارير، إذ أكد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، "عدم صحة ما تم تداوله، ولفت إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022 - 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة".وأضاف أن "أعمال المسح الأثري الراداري في نيسان/ أبريل 2023، أسفرت عن وجود تجويف داخل الأرض، دون معرفة ما هيئته، أو إذا كان فارغا أو يحتوي على شيء بداخله، وهو ما دعا المجلس الأعلى للآثار لتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف".وأشارت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيانها، إلى أن "هذه البعثة تقوم حاليا بأعمال الحفائر، وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة".وأكد مدير عام آثار الهرم أنه "فور انتهاء البعثة من أعمالها، سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر، سواء بالسلب أو الإيجاب، ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر ترد على جدل اكتشاف "هيكل ضخم" بالقرب من الهرم الأكبر

15:15 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 15:18 GMT 17.05.2024)
CC BY 2.0 / Keith Yahl / The Great Pyramid of Gizaهرم خوفو في مصر
هرم خوفو في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
هرم خوفو في مصر
CC BY 2.0 / Keith Yahl / The Great Pyramid of Giza
تابعنا عبر
حسمت مصر صحة تقارير متداولة في الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف إحدى البعثات العلمية لهيكل أو مجسم ضخم، بالقرب من هرم خوفو الأكبر في محافظة الجيزة.
ونفت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، ما ورد في تلك التقارير، إذ أكد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، "عدم صحة ما تم تداوله، ولفت إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022 - 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة".
وأضاف أن "أعمال المسح الأثري الراداري في نيسان/ أبريل 2023، أسفرت عن وجود تجويف داخل الأرض، دون معرفة ما هيئته، أو إذا كان فارغا أو يحتوي على شيء بداخله، وهو ما دعا المجلس الأعلى للآثار لتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف".
يسار: رسم توضيحي يكشف كيف تتوافق ممرات الأهرامات بشكل مثالي مع فرع النيل القديم. اليمين: جسر في الجيزة كان يؤدي ذات يوم إلى الواجهة البحرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
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وأشارت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيانها، إلى أن "هذه البعثة تقوم حاليا بأعمال الحفائر، وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة".
وأكد مدير عام آثار الهرم أنه "فور انتهاء البعثة من أعمالها، سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر، سواء بالسلب أو الإيجاب، ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".
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