https://sarabic.ae/20240517/-مصر-ترد-على-جدل-اكتشاف-هيكل-ضخم-بالقرب-من-الهرم-الأكبر-1088940121.html

مصر ترد على جدل اكتشاف "هيكل ضخم" بالقرب من الهرم الأكبر

مصر ترد على جدل اكتشاف "هيكل ضخم" بالقرب من الهرم الأكبر

سبوتنيك عربي

حسمت مصر صحة تقارير متداولة في الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف إحدى البعثات العلمية لهيكل أو مجسم ضخم، بالقرب من هرم خوفو الأكبر في محافظة الجيزة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

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ونفت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، ما ورد في تلك التقارير، إذ أكد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، "عدم صحة ما تم تداوله، ولفت إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022 - 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة".وأضاف أن "أعمال المسح الأثري الراداري في نيسان/ أبريل 2023، أسفرت عن وجود تجويف داخل الأرض، دون معرفة ما هيئته، أو إذا كان فارغا أو يحتوي على شيء بداخله، وهو ما دعا المجلس الأعلى للآثار لتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف".وأشارت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيانها، إلى أن "هذه البعثة تقوم حاليا بأعمال الحفائر، وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة".وأكد مدير عام آثار الهرم أنه "فور انتهاء البعثة من أعمالها، سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر، سواء بالسلب أو الإيجاب، ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".

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