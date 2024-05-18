https://sarabic.ae/20240518/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تعلن-عن-الفائز-بجائزة-لاعب-الموسم-فيديو-1088960741.html
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، فوز النجم فيل فودين (23 عاما)، لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي،... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T12:22+0000
2024-05-18T12:22+0000
2024-05-18T12:22+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أخبار كرة القدم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028bfaa4c8fcbefed33806fe4b005429.jpg
وتفوّق فودين على 7 لاعبين آخرين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، بينهما زميله إيرلينغ هالاند، بالإضافة إلى ألكسندر إيزاك، مارتن أوديغارد، فيرجيل فان دايك، كول بالمر، أولي واتكينز، وديكلان رايس.وسجل فودين 17 هدفا كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 34 مباراة لعبها هذا الموسم في الـ"بريميرليغ".وأسهم فودين في تصدر فريقه مانشستر سيتي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال، قبل الجولة 38 والأخيرة من عمر المباراة.ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ويست هام يونايتد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.وحال حصول مانشستر سيتي على لقب الـ"بريميرليغ"، سيكون فودين، أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.وبذلك واصل نجوم مانشستر سيتي السيطرة على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بها هالاند في الموسم الماضي، وكيفن دي بروين، مرتين في موسمي 2019-2020 و2021-2022، بينما نالها المدافع البرتغالي روبن دياز، في موسم 2020-2021.
https://sarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900cbf46345f8981176bc1187a33209c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، فوز النجم فيل فودين (23 عاما)، لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته الكروية.
وتفوّق فودين على 7 لاعبين آخرين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، بينهما زميله إيرلينغ هالاند، بالإضافة إلى ألكسندر إيزاك، مارتن أوديغارد، فيرجيل فان دايك، كول بالمر، أولي واتكينز، وديكلان رايس.
وسجل فودين 17 هدفا كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 34 مباراة لعبها هذا الموسم في الـ"بريميرليغ".
وأسهم فودين في تصدر فريقه مانشستر سيتي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال، قبل الجولة 38 والأخيرة من عمر المباراة.
ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ويست هام يونايتد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.
وحال حصول مانشستر سيتي على لقب الـ"بريميرليغ"، سيكون فودين، أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبذلك واصل نجوم مانشستر سيتي
السيطرة على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بها هالاند في الموسم الماضي، وكيفن دي بروين، مرتين في موسمي 2019-2020 و2021-2022، بينما نالها المدافع البرتغالي روبن دياز، في موسم 2020-2021.