رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240518/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تعلن-عن-الفائز-بجائزة-لاعب-الموسم-فيديو-1088960741.html
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، فوز النجم فيل فودين (23 عاما)، لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي،... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T12:22+0000
2024-05-18T12:22+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
أخبار كرة القدم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028bfaa4c8fcbefed33806fe4b005429.jpg
وتفوّق فودين على 7 لاعبين آخرين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، بينهما زميله إيرلينغ هالاند، بالإضافة إلى ألكسندر إيزاك، مارتن أوديغارد، فيرجيل فان دايك، كول بالمر، أولي واتكينز، وديكلان رايس.وسجل فودين 17 هدفا كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 34 مباراة لعبها هذا الموسم في الـ"بريميرليغ".وأسهم فودين في تصدر فريقه مانشستر سيتي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال، قبل الجولة 38 والأخيرة من عمر المباراة.ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ويست هام يونايتد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.وحال حصول مانشستر سيتي على لقب الـ"بريميرليغ"، سيكون فودين، أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.وبذلك واصل نجوم مانشستر سيتي السيطرة على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بها هالاند في الموسم الماضي، وكيفن دي بروين، مرتين في موسمي 2019-2020 و2021-2022، بينما نالها المدافع البرتغالي روبن دياز، في موسم 2020-2021.
https://sarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900cbf46345f8981176bc1187a33209c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, الأخبار

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن الفائز بجائزة "لاعب الموسم"... فيديو

12:22 GMT 18.05.2024
© AP Photo / Jon Superمانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، فوز النجم فيل فودين (23 عاما)، لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته الكروية.
وتفوّق فودين على 7 لاعبين آخرين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، بينهما زميله إيرلينغ هالاند، بالإضافة إلى ألكسندر إيزاك، مارتن أوديغارد، فيرجيل فان دايك، كول بالمر، أولي واتكينز، وديكلان رايس.
وسجل فودين 17 هدفا كما قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 34 مباراة لعبها هذا الموسم في الـ"بريميرليغ".
وأسهم فودين في تصدر فريقه مانشستر سيتي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال، قبل الجولة 38 والأخيرة من عمر المباراة.
محمد صلاح خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان في 19 مارس 2016 على الملعب الأولمبي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مجتمع
محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزي
10 مايو, 13:52 GMT
ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق ويست هام يونايتد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل.
وحال حصول مانشستر سيتي على لقب الـ"بريميرليغ"، سيكون فودين، أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبذلك واصل نجوم مانشستر سيتي السيطرة على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بها هالاند في الموسم الماضي، وكيفن دي بروين، مرتين في موسمي 2019-2020 و2021-2022، بينما نالها المدافع البرتغالي روبن دياز، في موسم 2020-2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:11 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو05:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала